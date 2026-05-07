Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı: Sır perdesi aralanıyor!

Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü, çalıştığı kafenin sahibine attığı son mesajın içeriği netleşti: "Ben artık gelmeyeceğim." Bu mesaj, o gün genç kızın bir "son" hazırlığında olduğunu değil, üzerinde kurulan baskı veya yaşadığı tehditler nedeniyle mevcut düzeninden koparıldığı ihtimalini güçlendiriyor.

DOSYADAKİ "ORGANİZE" İHMALLER VE KUMPAS İDDİALARI

Yeni soruşturma kapsamında ortaya çıkan teknik veriler, soruşturmanın neden 4 yıl boyunca sonuçsuz kaldığına dair sarsıcı ipuçları veriyor:

1. Dijital Takip ve "Hacker" Müdahalesi

Adım Adım Takip: Zainal Abakarov’un, Gülistan’ın telefonuna yüklediği bir casus yazılım sayesinde onu her an takip ettiği, Google hesabıyla telefonundaki tüm uygulamaları kontrol ettiği belirlendi.

Emanette Delil Karartma: Zainal’ın adli emanetteki telefonundaki verilerin, telefon devletin elindeyken 1 ve 6 Mayıs 2020 tarihlerinde özel bir programla silindiği ortaya çıktı.

Silinen Instagram: 18 Nisan 2020'de, yine adli emanetteyken bilinmeyen bir kişi tarafından şifresi değiştirilip Instagram hesabı kalıcı olarak kapatıldı.

2. "Suç Mahalli" Manipülasyonu

Kurgu Fotoğraflar: Bir araç içinden çekilen ve Gülistan’ın "atlamadan önceki son görüntüsü" olduğu iddia edilen fotoğrafın kurgu olduğu savunuluyor. Bu görüntü bahane edilerek ekipler aylarca sadece baraj gölüne yönlendirildi.

BMW Bilmecesi: Eski Vali Tuncay Sonel’in "bölgeden hiç geçmedi" dediği oğluna ait BMW’nin, aslında köprüden 4 kez geçtiği tespit edildi.

Parlak Cisim Yalanı: 1500 metre uzaktan çekildiği iddia edilen ve köprüden "parlak bir cismin düştüğünü" gösteren görüntülerin de kurgu olduğu dosyaya girdi.