Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan güllaç, diyabet hastaları için şekersiz olarak üretildi. Ana malzemesi mısır nişastası, buğday unu ve süt olan şekersiz güllaç tadıyla damakları şenlendirdi.

Sütü ve narı ile hafif ve çok sevilen bir tatlı güllaç.



İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan güllaç, şeker hastaları ve diyet yapanlar için şekersiz olarak da üretildi.



Büyük talep gören şekersiz güllaçta, yağı alınmış süt ve doğal tatlandırıcı kullanıldı.



Şekersiz güllaç, özellikle şeker hastalarından yoğun talep gördü.





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