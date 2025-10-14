Gülllü'nün kesin ölüm nedeni açıklandı!

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül gecesi saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü olarak tanınan Gül Tut (52), 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Güllü’nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA DARBE VE ZEHRİLİ MADDE BULGUSU YOK

Sanatçının ölümüne ilişkin hazırlanan ön otopsi raporunda, vücudunda herhangi bir “darp” veya “cebir” izine rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, zehirlenmeye yol açacak bir maddeye dair herhangi bir bulguya da ulaşılmadı. Güllü’nün ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı inceleme başlatılırken, olayla ilgili farklı iddialar da soruşturma dosyasına eklendi. Güllü’nün pencereden düşmeden önceki son anlarının, evinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntüler, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiği konusunda soruşturmanın merkezine alındı.

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Birinci İhtisas Kurulu’nun kati raporu tamamlandı. Raporda, sanatçının kanında yüksek miktarda etil alkol bulunduğu, ancak “zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı” açıklandı.

Raporda şu tespitlere yer verildi: “Yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölüm meydana gelmiştir.” Ayrıca yapılan incelemelerde, vücudun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşme ile uyumlu çok sayıda travmatik bulguya rastlandığı, cinsel muayenesinde ise akut travmatik değişim tespit edilmediği kaydedildi.

BEYİN KANAMASI VE ÇOK SAYIDA KIRIK SAPTANDI

Adli Tıp raporunda, Güllü’nün ölümüne neden olan fiziki hasarlar da detaylı şekilde sıralandı. Otopsi bulgularına göre, sanatçının bedeninde beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Bu bulgular, düşmenin ölümcül sonuç doğurduğunu net biçimde ortaya koydu.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güllü’nün cenazesi, 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verildi. Sanat camiası ve hayranları, sevilen sanatçıyı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.