Güllü davasında ilk duruşma bitti!

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı sürecin kendisini zorladığını belirten Gülter, "Beni en çok yaralayan şey annemin acısını yaşayamam ve sonrasında kızımı görememem. Benim vicdanımda sakladığım bir suç yok. İsterlerse beni suçlasınlar. Ben yapmadığım bir şey için suçlanıyorum. Vicdanım temiz. Gerçeği bir ben, bir Allah biliyor" diye konuştu.