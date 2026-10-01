Güllü davasında ilk duruşma bitti!
Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Güllü'nün ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim 2026'ya ertelendi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
Ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürdüğü yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
BİR SES GELDİ, ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE ANNEM YOKTU"
Gülter, olay gecesi Sultan Nur Ulu ile odasında bulunduğunu anlattı. Annesinin de bir süre sonra yanlarına geldiğini ve bir süre birlikte vakit geçirdiklerini belirtti. Gülter, "Bir ses geldi. Arkamı döndüğümde annem yoktu. Sonra Sultan'a 'Koş' diye bağırdım" dedi.
Gülter'in Kervan Eminoğlu'na gönderdiği "Annem birazdan kendini atıyor" mesajı da duruşmada ele alındı. Gülter, mesajın farklı bir konuyla ilgili olduğunu savundu.
Duruşmada Sultan Nur Ulu'nun olayla ilgili farklı tarihlerde verdiği ifadeler arasındaki çelişkiler de tartışıldı.
Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Olay öncesine ait ses kayıtları, kamera görüntüleri ve dijital deliller de duruşmada görüşüldü.
AVUKATLAR ARASINDA GERGİN ANLAR
Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, bazı ses kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Taraf avukatları arasında tartışma çıkınca mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.
Sultan Nur Ulu'nun olayın ardından Gülter'e sarılması da duruşmada konuşuldu.
Ulu, bazı konularda doğruyu söylemediğini düşündüğü için bunun bir tavır gibi görünmemesi amacıyla Gülter'e sarıldığını söyledi.
"SULTAN'IN BASKI ÜZERİNE İFADE VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Savunmasında Ulu'nun ifadelerine de değinen Gülter, şunları söyledi: "Sultan'ın baskı üzerine bu şekilde ifade verdiğini düşünüyorum. Kardeşim Tuğberk'in annemle benim gibi kavgaları olmuştur. Annemle bir kavgalarında annem KADES'e de basmıştır. Ama sonra barışmışlardır. Kardeşim de benim gibi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor."
Cezaevinde geçirdiği döneme ilişkin de konuşan Gülter, "Cezaevinde geçirdiğim süreyle alakalı 10 aydır zor bir süreç geçirdim. Bana kötü gözlerle bakılıyor. Ben 10 aydır defalarca asıldım, hüküm giydim. Her gün linç edildim. Özel hayatım, aile hayatım her gün boy boy paylaşılmaya devam edildi" ifadelerini kullandı.
Annesinin ölümünün ardından yaşadığı sürecin kendisini zorladığını belirten Gülter, "Beni en çok yaralayan şey annemin acısını yaşayamam ve sonrasında kızımı görememem. Benim vicdanımda sakladığım bir suç yok. İsterlerse beni suçlasınlar. Ben yapmadığım bir şey için suçlanıyorum. Vicdanım temiz. Gerçeği bir ben, bir Allah biliyor" diye konuştu.
Gülter'in avukatı Merve Altınok ise sanığın suçsuz olduğunu, Sultan Ulu'nun ifadelerinin çelişkili olduğunu savunarak Gülter'in beraatını talep etti.
Duruşmanın ardından konuşan Kader Tut'un avukatı Hasan Kocabey, mahkemenin kararını şöyle aktardı: "Savunma ve beyanların alınmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve duruşmanın 9 Ekim 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi."