Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay anında Güllü ve kızıyla aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter, emniyette sorguya alındı.

SULTAN NUR ULU

İLK İTİRAF

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre Sultan Nur Ulu, emniyette verdiği ifadede, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itilerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ulu’nun bu ifadesi, soruşturma dosyasına “ilk itiraf” olarak yansıdı.

Tuğyan Ülkem Gülter ise Sultan Nur Ulu’nun iddialarını kabul etmedi ve annesinin ölümüne ilişkin suçlamaları reddetti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter’in, işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin savcılık aşamasında netlik kazanması bekleniyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, olay anında evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in de aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Bu kritik sevk gelişmesi yaşanırken, davanın seyrini değiştirecek ikinci bir gelişme yaşandı:

AVUKATLARDAN ŞOK AÇIKLAMA: "YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"

Adliyeye sevk öncesinde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in savunmasını yürüten avukatlar, şok bir açıklama yaparak dosyadan çekildiklerini duyurdu. Avukatlar, kararlarına gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Gül Hanım’ın manevi mirasını korumak adına çekilme kararı aldık. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu.”

Bu açıklama, soruşturma dosyasına "Kızı itti" yönünde giren itirafın ardından dikkat çekti.

🔴 SON DAKİKA: TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada önemli bir aşamaya gelinirken, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut – sahne adıyla Güllü – 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay gece geç saatlerde meydana geldi; Güllü’nün yanında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının olduğu belirtildi. Başlangıçta ölümün kaza olduğu değerlendirilse de tartışmalar uzun süre sürdü.

Olay sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlk aşamada düşme veya kaza ihtimali ağırlıkta ele alındı, yanlızca “yüksekten düşme” olarak kayıtlara geçti. Güllü’nün oğlu da sosyal medya paylaşımında intihar iddialarını yalanladı.

Zamanla dosya şüpheli ölüm boyutuna taşındı. Savcılık, sosyal medyada dolaşan görüntüler ve iddialar nedeniyle olayı derinleştirdi, teknik incelemeler ve kamera kayıtlarını değerlendirdi. TÜBİTAK’ın olay gününe ait görüntüler üzerinde çalıştığı ve dosyada gizlilik kararı bulunduğu açıklandı.

VALİZLE KAÇIŞ ANI

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte “kasten öldürme” suçlamasıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Uluhakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri, ikiliyi İstanbul’daki bir adreste valizlerle kaçış hazırlığı yaparken yakaladı. Bu gelişmeyle birlikte dosyaya yeni şüpheliler de eklendi ve gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında çıkan mesajlaşma dökümlerinde Gülter’in bazı kişilerle konuşmalar yaptığı ve “valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim” gibi ifadeler yazdığı görüldü. Savcılık, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen çeşitli iddiaların kamuoyuna yansıdığı uyarısını yaptı.

Bu süreçte cinayet ihtimali de tartışılmaya başlandı; ayrıca bazı kaynaklarda Güllü’nün evinin balkon kısmının düşük ve riskli yapısıyla ilgili tartışmalar da gündeme geldi.