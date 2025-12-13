Güllü'nün kızı Tuğyan'a gönderdiği ses kaydı: "Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın"

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Günlerdir kamuoyunda tartışılan “kaza mı, cinayet mi?” sorusu sürerken, dosyaya giren yeni bir ses kaydı dikkat çekti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUYLA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Dosyada, olay gecesi evde bulunan Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesinin belirleyici olduğu, Ulu’nun savcılık ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” dediği öğrenildi. Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Soruşturma sürerken kamuoyuna yansıyan yeni ses kayıtlarında, anne ile kızı arasında yaşanan sert tartışmaların birebir ifadeleri yer aldı. Güllü’nün kayıtlarda kızı Tuğyan’a yönelik sitem dolu sözleri dikkat çekti.

ANNESİNİN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ses kaydında Güllü’nün şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

“Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. He? Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin diploman. Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım.

Ben bu kadına bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda da benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanında? Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. He? Mahmut'tan boşandıktan sonra.”

BANA YAŞATTIKLARINI SEN DE YAŞAYACAKSIN

“Hatırla bakalım. Kim vardı yanında? Ben düşmanına bile öyle bir şey demem oldu yani. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın.

İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın. Ama sen onu da yapmazsın. Yücelendiğine kaç kere teşekkür edeyim? Orada bir saat çocuk alıp sokakta bir küfür edebilmek veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Hani ben seni yetiştirememişim yani.”

Ses kaydının devamında Güllü’nün şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

“Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi oturayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. He pardon, çoğul konuşuyorum. Teşekkürüm bu. Allah razı olsun oğlumdan. Emin ol seninle ne ilgilenirim ama orada bile yine kendi menfaatlerini düşünüyorsun, kaçıyorsun. Kendi evladından kaçıyorsun. Ben de bilirdim sizi babanıza bırakmaya ama bırakmadım, mücadele ettim. O kadar bencilsin ki, sen o kadar bencilsin ki, 2,5-3 yaşında bir bebeğin o mazlumun bile ahını alıyorsun. Ya ama bu dünya sana kalmayacak.”

Ortaya çıkan ses kaydının soruşturma dosyasındaki etkisinin ne olacağı ve yargı sürecini nasıl etkileyeceği ise ilerleyen aşamalarda netlik kazanacak.