Güllü’nün kızı ve arkadaşı, kendileri hakkında iddialarda bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta 28 Eylül 2025 tarihinde yaşanan olayda, “Güllü” adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut (52), kızı ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma sürerken Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, haklarında çeşitli iddialarda bulunan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Müvekkillerini temsil eden Avukat Merve Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, müvekkillerinin bilgisi dışında ses kaydı alan ve asılsız iddialarda bulunduğu öne sürülen B.D., R.Y., Ç.K., F.A., üç avukat ve Gülter’in erkek arkadaşı K.E. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Aynı zamanda ailesiyle tehdit edildiği iddia edilen İ.Ö.’nün de avukatlığını yürüttüğünü ifade eden Uçanok, şu ifadeleri kullandı:

"Sözde kadına karşı şiddetin hesabını soracakları iddiasıyla yola çıkan birtakım kişiler, kontrolsüz sosyal medya platformlarında, özellikle gece yarısından sonra gerçekleştirdikleri yayınlarda İ.Ö'nün kişisel verilerini ifşa etmekte, özel hayatına, aile hayatına, kadınlığına ve her türlü kutsal değerine saldırmaktadırlar. Bu saldırılar, salt kendisinin kadın olması ve gazetecilik faaliyeti kapsamında görüşlerini açıklamasından ötürü yapılmaktadır.

Yine sözde, Türk toplumunun kendilerine destek verdiğini iddia eden bu kişiler, bir kadının hem toplumsal olarak hem de inancımızda kutsal sayılan değerlerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmemektedirler.

Bu durum hem müvekkilimizi hem de ailesini çok zor duruma düşürmekte, mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Üstelik bu kişiler, eylemlerini yalnızca İ.Ö'ye değil, bilhassa kadınlar olmak üzere kendilerinden farklı düşünen, tarafsız, objektif bir şekilde meseleleri ele almaya çalışan herkese yöneltmekte, bir linç furyası başlatarak algı operasyonu ile kendilerini haklı göstermeye çalışmaktadırlar.

İ.Ö, bir kadın ve demokratik topluma katkı veren, halkın haber alma hakkını temsil eden bir gazeteci olarak tüm haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Biz de avukatları olarak toplumu manipüle ederek kadınlarımızı hedef tahtası haline getiren kişiler ve zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Uçanok, benzer eylemlerde bulunan kişi ve kurumlarla ilgili de yakın zamanda suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.