Güllü’nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Polis ekipleri, savcılığın yakalama kararı sonrası iki ismin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin yurt dışına firar hazırlığında olduğu tespit edildi. İstanbul Büyükçekmece’de film sahnelerini aratmayan bir takip başladı. Emniyet güçleri, akşam saat 21.45 sıralarında operasyon için harekete geçti ve Gülter ile Ulu’yu kaçış planı yaptıkları anda yakaladı.