Güllü’nün kızı ve arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.
Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülker Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun kaçış girişimi engellendi.
Polis ekipleri, savcılığın yakalama kararı sonrası iki ismin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin yurt dışına firar hazırlığında olduğu tespit edildi. İstanbul Büyükçekmece’de film sahnelerini aratmayan bir takip başladı. Emniyet güçleri, akşam saat 21.45 sıralarında operasyon için harekete geçti ve Gülter ile Ulu’yu kaçış planı yaptıkları anda yakaladı.
Valizleriyle birlikte gözaltına alınan iki şüpheli, İstanbul’daki ilk işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya sevk edilecek. Başsavcılık dosyayla ilgili detay paylaşmazken, kaçış planının nasıl ortaya çıkarıldığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındı.