Güllü'nün kızının valizlerle kaçmaya çalıştığı anlar kamerada: Başsavcı'dan “titiz çalışma” vurgusu

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, sanatçının kızı ve arkadaşı İstanbul’da kaldıkları evden valizlerle ayrılmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerle binadan çıktığı anlar, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve beraberlerindeki iki kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Yalova Emniyeti’nde sürüyor.

“KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan, soruşturmanın ikinci dosyasında “Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen süreçte de Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Gülter ve Ulu’nun yanı sıra İstanbul’da bulundukları sırada aynı evde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan bir kişinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Bilirkişilerin Tut’un düştüğü noktaya ilişkin incelemelerini dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin canlandırma sırasında verdikleri ifadeler ile 3 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu belirledi. Bu değerlendirme doğrultusunda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca fiziki ve teknik takip başlatıldı.

Kuvvetli somut delillerin dosyaya girmesiyle, şüpheliler “kasten öldürme” suçundan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca gizlilik kararı verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri.”