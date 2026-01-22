Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter’den azmettiricilik yanıtı: "Ben düşüncelerimi aktarmayayım"

Yalova’daki evinin terasında pencereden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” şüphesiyle gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yalova Adliyesi’ne gelen sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, savcılıktan bilgi almak için adliyeye geldiğini söyledi. Gülter, Kervan Eminoğlu’nun gözaltına alındığını bir gün önce öğrendiğini ve sabah saatlerinde Yalova’ya geldiğini belirtti.

TUTUKLANMASINI BEKLİYORDUM

Soruşturma sürecine ilişkin konuşan Gülter, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir.”

Azmettirme iddiasıyla ilgili görüş belirtmek istemediğini söyleyen Gülter, “Ben bu konuda kendi düşüncemi aktarmayayım. Zaten avukatlarım gerekli işlemleri kendileri hakkında başlatılacak. Keza savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu, noktası noktasına tespitini bilen kişiler” dedi.

KARDEŞİYLE İLETİŞİ KESTİ

Cezaevine gittiğini ve kardeşinin kıyafetlerini teslim ettiğini ancak görüşme gerçekleştirmediğini ifade eden Gülter, kardeşiyle iletişimini kestiğini de dile getirdi. Gülter ayrıca, sanık Kervan Eminoğlu ile göz göze gelmek istediğini ancak Eminoğlu’nun gözlerini kaçırdığını söyledi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Gülter, “Önce Allah’ın sonra Türk yargısına güveniyorum. Keşke annem ölmeseydi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan avukat Aycan Sevsay, Tuğberk Gülter’in dosyada müşteki sıfatıyla yer aldığını ve süreci yakından takip ettiğini açıkladı.