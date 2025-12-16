Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Atacağım camdan sözleri ablama ait

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Dosyayı yürüten savcılık, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter’i şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Şikayetçi sıfatıyla adliyeye çağrılan Gülter, öğleden sonra Yalova Adliyesi’ne geldi. Avukatıyla birlikte binaya giriş yapan Gülter, basın mensuplarına açıklama yapmadı. Gülter’in avukatı, “Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. İfade için geldi sadece” dedi.

5 SAAT İFADE VERDİ

Tuğberk Yağız Gülter, savcılıkta yaklaşık 5 saat boyunca müşteki olarak ifade verdi. İfadenin ardından kısa bir açıklama yapan Gülter, “Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlar yapacaktır” ifadelerini kullandı.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Tuğberk Yağız Gülter’in savcılıkta verdiği ifadenin içeriğini paylaştı. Gülter’in, olay anına ait ses kayıtlarında duyulan sözlerin kimlere ait olduğu sorusuna verdiği yanıtlar dikkat çekti.

SES KAYITLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tuğberk Yağız Gülter, ses kayıtlarıyla ilgili olarak ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Bak manyaklara bak, gel kız gel gibi sözler anneme aittir. Sizin ‘bırak beni’ diye duyduğunuz söz anneme aittir. ‘Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan’ sözlerini ise Tuğyan söylüyor. ‘Gerek var mı? Kelebek var mı?’ sözlerini de annem söylüyor. ‘Gel bakalım’ sözlerini de ablam söylüyor.”

Gülter, “Hadi görüşürüz” sözünün kime ait olduğu konusunda ise net bir değerlendirme yapamadığını belirtti.

“ANNEM CAMLARDAN HER ZAMAN KORKAR”

İfadesinde annesinin camlara karşı özel bir korkusu olduğunu dile getiren Tuğberk Yağız Gülter, şunları söyledi:

“Annem camlardan her zaman korkar. Hatta temizlikçi kadına bile ‘Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra camları sil’ derdi. Kolay kolay cama yaklaşmazdı, sadece zorunlu durumlarda cama yaklaşırdı. Yani cam travması vardı.”

“ABLAM KERVAN İÇİN HER ŞEYİ YAPAR”

Gülter, ifadesinde ablası Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Vebal almak istemiyorum ama ablam Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi.”

“BU İŞLE ALAKASI OLAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM”

Gülter’in savcılık ifadesinde ayrıca şu sözleri kullandığı öğrenildi:

“Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim.”