Güllü'nün oğlundan dikkat çeken ifade: “Daha önce de düştüğünü gördüm”

Annesinin sık alkol kullandığını söyleyen Tuğberk Gülter, zaman zaman halüsinasyon gördüğünü de öne sürdü. Bir keresinde annesinin, olmayan bir yangını görerek kendisini aradığını, eve gittiğinde ise herhangi bir yangın bulunmadığını ifade etti. Annesinin daha önce düştüğünü de gördüğünü söyledi.