Güllü'nün oğlundan dikkat çeken ifade: “Daha önce de düştüğünü gördüm”
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yaptı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de duruşmada beyanda bulundu.
Yalova'da görülen davanın ilk duruşmasında Tuğyan Ülkem Gülter'e, Kervan Eminoğlu'na gönderdiği "Annem birazdan kendini atıyor" şeklindeki mesaj soruldu.
Gülter, mesajı şaka amacıyla gönderdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Dövme yaptırdım. Kervan, ‘Kemiğin acımadı mı, çok güzel olmuş' yazdı. Anneme gösterdim. ‘Benim dövmemi ayak bileğine yazdırdın. Onun bileğine mi yazdırdın' dedi. Ben de şakalaşmak amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu"
Gülter'in avukatı, Sultan ile Burçin arasındaki görüşmeye ilişkin delilin hukuka aykırı olduğunu savundu. Avukat, bu görüşmeyle ilgili müvekkiline soru sorulmamasını talep etti.
Gülter, daha önce verdiği polis ifadesi sırasında kendisine sakinleştirici iğne yapıldığını söyledi. Evdeki kameralara da değinen Gülter, mutfak ve salondaki kameraların telefon şarja takıldığında devre dışı kaldığını belirtti. Kameraların hiçbirini kendisinin devre dışı bırakmadığını da ifade etti.
Annesinden nefret etmediğini söyleyen Gülter, Bircan ile ilgili herhangi bir mesajlaşmasının bulunmadığını da açıkladı. Kervan Eminoğlu'na pencerenin fotoğrafını, nerede olduğunu göstermek amacıyla gönderdiğini anlattı.
Gülter, eve taziye için girmesiyle ilgili olarak da savcıya ve polise önceden sorduğunu belirtti ve "Taziye için girmek istedim. Sıkıntı olmayacağını söylediler, girdim" dedi.
KARDEŞİ TUĞBERK'TEN "BEDDUA" YANITI
Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Gülter, annesinin Tuğyan'a beddua etmediğini söyledi. Tuğberk Gülter, "Sen bazı yaptıklarından dolayı sana (Tuğyan) etmiş olabilir" ifadesini kullandı.
Tuğyan Ülkem Gülter, uyuşturucuyla ilgili soruya da yanıt verdi. En son 7 yıl önce uyuşturucu kullandığını, şu anda kullanmadığını söyledi. Sultan'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini belirten Gülter, annesini sandalyeye bağlama gibi bir şiddet geçmişinin bulunmadığını da ifade etti.
Duruşmada Güllü'nün kardeşi Kader Tut da beyanda bulundu. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında konuşan Tut, "Tuğyan normal bir evlat değil. Eskiden severdim. Çınarcık'ta evli barklı biriyle beraber olana dek" dedi.
Kardeşi Güllü'nün Tuğyan yüzünden çok çektiğini öne süren Tut, "Üniversitede uyuşturucular, eve erkek atmalar" ifadelerini kullandı.
Güllü'nün ölümünün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını söyleyen Tut, şunları söyledi: "Kaza veya intihar olduğuna asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"
TUĞBERK GÜLTER: "ANNEM DÜŞTÜ, ANNEM DÜŞTÜ"
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de duruşmada annesine zarar veren herkesten şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu belirtti.
Olay günü kardeşinin kendisini arayarak "Annem düştü, annem düştü" dediğini aktaran Gülter, Çınarcık'a nasıl gittiğini hatırlamadığını söyledi. Hastanede polisin güvenlik kameralarını sorduğunu, kendisinin de telefondaki uygulamayı alıp polise verdiğini anlattı.
Annesinin sık alkol kullandığını söyleyen Tuğberk Gülter, zaman zaman halüsinasyon gördüğünü de öne sürdü. Bir keresinde annesinin, olmayan bir yangını görerek kendisini aradığını, eve gittiğinde ise herhangi bir yangın bulunmadığını ifade etti. Annesinin daha önce düştüğünü de gördüğünü söyledi.
Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'in, kardeşine annelerinin küfürlü konuşup konuşmadığını sorduğu, Tuğberk'in ise "Evet, konuşurdu" dediği aktarıldı.
Duruşma, sanık ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla sürüyor.