Güllü’nün ölümünde bilirkişi ek raporu dosyada: Düşüş şekli tanık ifadesiyle çelişti

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinde şüpheli bir şekilde pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi ek raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, olaya dair önemli ayrıntılara yer verilirken, tanık beyanlarıyla teknik bulgular arasında uyumsuzluk olduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasına giren raporda, Güllü’nün düşüş şeklinin Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifadeyle örtüşmediği kaydedildi. Ulu, ifadesinde şarkıcının pencere önünde yüzü dışarı dönük haldeyken arkasından tutulup tek bir hamleyle aşağı itildiğini öne sürmüştü.

Ancak Emrullah Erdinç’in aktardığı bilirkişi raporunda, olayın bu şekilde gerçekleşmediği değerlendirildi. Raporda, Güllü’nün pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğü belirtildi.

Bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Gül Tut’un olayın gerçekleştiği oda penceresinden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda, pencere pervazına sürtünmeye bağlı olarak bedenin ön yüzünde sıyrık ve ekimoz beklenirdi. Ancak mevcut bulgular bu durumu desteklememektedir.

Pencereden yüzü bina dışına bakacak şekilde düşmesi halinde, olay yerindeki konumlanmanın bu şekilde oluşması beklenmezdi. Düşülen pencere ile zemine temas edilen nokta arasında herhangi bir ara çarpma izine rastlanmamış, karşı binanın dış cephesinde de sürtünme izleri tespit edilmemiştir.

Sol gluteal bölge ve sol bacak arkasındaki sıyrıkların, yüzü dışarı dönük şekilde düşmeyle uyumlu olmadığı, ayrıca bedenin ön kısmında sürtünmeye bağlı herhangi bir iz bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle Gül Tut’un düşme sırasında pencereye yakın ve ayakta olduğu değerlendirilmiştir. Düşme öncesinde meydana gelen çarpma seslerinin ise olay günü kamera kayıtlarında duyulduğu tespit edilmiştir.”