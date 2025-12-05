Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!''
Şarkıcı Güllü’nün Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki konutunun penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir aşamaya gelindi.
Haber Global'e göre, Güllü'nün bir komşusu, meskeninde bulunan güvenlik kamerasının Güllü’nün itildiği anı kaydettiğini öne sürdü. Komşu, bu vahim iddiayı dile getirirken, “Emniyetle paylaşıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Güllü’nün komşusu, yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı: “Normalde Balıkesir'de yaşıyorum. Çınarcık'ta yazlığım var. Kendi daireme taktırdığım kamera vardı. En son şüpheler artınca kamera kayıtlarını incelemek istedim. Kamera kayıtlarını incelediğimde Güllü'nün itildiği görüntüleri kameram kayıt etmiş. Emniyet dahilinde görüntüleri vereceğim. Artık bu olay çözülsün.”
“ŞEYTAN ONUN YANINDA MASUM KALIR”
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arasındaki telefon mesajlaşmaları ortaya çıkan kilit tanık Bircan Dülger, katıldığı bir televizyon programında şok edici açıklamalarda bulunmuştu.
Dülger, Tuğyan hakkındaki iddialarını şu sözlerle ifade etti: “Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi. Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım dedi. Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştum. Onu ikna etmeye çalıştım.”
Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i suçlayan Bircan Dülger’in ifadesinin ardından, soruşturmaya eklenen bir diğer tanık olan Çağrı Kutlu’nun ifadesine ulaşıldı. Kutlu’nun anlattıkları, Tuğyan’ın annesine karşı duyduğu öfkeyi ve cinayet planlarını ortaya koyuyor.
Kutlu, Tuğyan ile tanışma sürecini ve şahit olduklarını şu şekilde aktardı: “Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.”
Yaklaşık yedi ay önce sahilde Tuğyan’la otururken Güllü’nün yanlarına geldiğini ve bu vesileyle tanıştıklarını belirten Kutlu, Güllü’nün kendisine çocuklarının sözünü dinlemediğini söylediğini aktardı.
Tanık, Nisan ayında yaşanan dehşet verici bir telefon konuşmasını da detaylandırdı: “Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan’ın evli ve çocuklu sevgilisi Kervan ile görüşmesini Gül Hanım’ın istemediğini ekledi.
CİNAYET, KUMAR VE UYUŞTURUCU İDDİALARI
Kutlu, telefonda Tuğyan’ı sakinleştirmeye çalıştığını, sonrasında Bircan Dülger’in kendisini arayarak Armutlu’da olduğunu ve Tuğyan’a yetişemeyeceğini, kendisinin sakinleştirmesini istediğini belirtti. Kutlu, 6-7 saat sonra yanına gelen Tuğyan’ın, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" gibi söylemlerde bulunduğunu aktardı.
Mayıs ayında Tuğyan’ın kendisinden para isteyip alarak Tekirdağ’a gittiğini ve orada konsomatrislik yaptığını söylediğini aktaran Kutlu, Haziran ayında Tuğyan’ın evine pet şişeyle geldiğini ve şişenin içinde madde olduğunu dile getirdi. Tuğyan’ın annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dediğini ifade etti.
Kutlu’nun ifadesine göre, Tuğyan’ın aşırı derecede kumar oynadığı, hatta Gül Hanım’ı da kumara alıştırdığı iddia edildi. Güllü’nün internet bankacılığından anlamadığı için bu işlemleri Tuğyan ve Deniz’in yaptığı, Tuğyan’ın annesine yatırılacak miktarları farklı söyleyerek aradaki farkı kendine aldığı belirtildi.
Annesiyle arasında hem kumar meselesi hem de Kervan isimli şahıs yüzünden sürekli tartışmalar çıktığını aktaran Kutlu, Tuğyan’ın kendisine defalarca annesini öldüreceğini söylediğini ve hatta kızının bakıcısının oğlu Osman’dan yanında silah bulmasını istediğini, bu silahı annesi için istediğini düşündüğünü ifade etti.
Güllü’nün hayatını kaybettiği tarihte Adana ve Kıbrıs’ta bulunduğunu belirten Çağrı Kutlu, Kıbrıs’tayken Bircan’ın oğlu Emre’nin kendisini arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor" dediğini aktardı. Bircan’ın kendisinin Güllü’nün çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Bey’le o tarihlerde iletişim halinde olduğunu zannettiğini öğrenince, internetten Ferdi Bey’in menajerine ulaştığını ve bildiklerini anlattığını söyledi. Kutlu, Ferdi Bey’in kendisine para teklif etmediğini, aksine kendisinin iletişime geçtiğini vurguladı.
Kutlu, “Ben Tuğyan'ın kaçacağından eminim, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Tuğyan'ın arkadaşı Sultan çok saf bir kızdır, Tuğyan'ın o kızın üzerine suç atabileceğini düşünüyorum” iddiasında da bulundu.
Tuğyan’ın kendisini WhatsApp üzerinden arayarak "Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama" dediğini ve kastettiği kişinin Kervan olduğunu söyledi. Kervan’ın Yalova’da kuyumcu olarak göründüğünü ancak aslen kaçakçı olduğunu iddia etti. Kervan’la tanıştığını ve Kervan’ın kendisine "Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum" dediğini aktardı.
"ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİMİ SÖYLEDİM AMA YAPTIM MI?"
Tuğyan’ın sürekli annesini öldürme düşüncesi taşıdığını söyleyen Kutlu, olaydan iki gün önce Tuğyan’ın kendisini arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dediğini ve kendisini konuşmaması için aradığını belirtti.
Kutlu, olayın kaza olduğuna inanmadığını belirterek, Tuğyan’ın tüm telefon konuşmalarını Samsun’daki Sultan isimli bir arkadaşları üzerinden yaptığını, Avukat Burçe Hanım’la da sürekli görüştüklerini ve Tuğyan’lara hat ayarladığını, bu hatla erkek arkadaşının konum takibi yaptığını öne sürdü.
Öte yandan, tanık Bircan Dülger’in daha önceki ifadesinde, Tuğyan Ülkem Gülter’in yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlattığı da belirtildi.