Güllü'nün ölümünde şok iddia: ''Kameramda itildiği anın görüntüleri var!''

Tuğyan’ın kendisini WhatsApp üzerinden arayarak "Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak'tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama" dediğini ve kastettiği kişinin Kervan olduğunu söyledi. Kervan’ın Yalova’da kuyumcu olarak göründüğünü ancak aslen kaçakçı olduğunu iddia etti. Kervan’la tanıştığını ve Kervan’ın kendisine "Beni bundan kurtarın, bu kadarını istemiyorum" dediğini aktardı.