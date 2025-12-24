Güllü’nün ölümünde tutuklanan kızıyla ilgili yeni gelişme: Cezaevinde darp edildi!

Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında cezaevinde darp edildiği iddiası gündeme geldi.

Yayınlanma:
Arabesk müziğin simge ismi Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alınmış, arkadaşının kan donduran itirafı sonrası Gülter'in annesini camdan aşağı ittiği iddia edilmişti.

Mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Gülter, Gebze'deki cezaevine gönderilmişti.

KOĞUŞLARDA SÜREKLİ GÜLLÜ ŞARKILARI ÇALINDI

Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevine girmesinin ardından koğuşlarda sürekli Güllü şarkılarının çalındığı öne sürüldü. 

NTV'de yer alan habere göre, Gebze'de tutuklu bulunan Gülter'in cezaevinde darp edildiği iddia edildi.

Gülter'in avukatı Merve Uçanok, müvekkiliyle görüşmek için Gebze'ye gittiğinde müvekkilinin nakledildiği bilgisi verildi. 

Yaşananların ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in Silivri Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

