Güllü’nün ölümünde yeni gelişme! Savcı ve bilirkişi heyeti dairede inceleme yaptı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayın meydana geldiği evde keşif ve teknik inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelere Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.

Yaklaşık üç saat süren inceleme sırasında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter de hazır bulundu.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten aile avukatı Rahmi Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Savcılık makamınca olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış olup, süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Ses ve görüntü kayıtlarının çözümüyle birlikte maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz.”

Çelik, ayrıca Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporuna değinerek, “Güllü Hanım’ın otopsi sırasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Dosyadaki raporlar tamamlandığında olay tüm yönleriyle aydınlanacaktır.” dedi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise, “Gerekli incelemeler yapıldı. Açıklamayı yetkili birimler yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.