Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu: “Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim”
Sanatçı Güllü’nün Yalova’daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni tanık Çağrı Kutlu’nun ifadesi dosyaya girdi. Kutlu, Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisine defalarca annesini öldüreceğini söylediğini, hatta “annemle dost olup sonra onu öldüreceğim” dediğini aktardı
YENİ TANIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ
Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili olarak Bircan Dülger’in “Güllü’yü kızı itti” iddiasının ardından, dosyaya yeni bir tanık ifadesi daha girdi. İfadesi alınan Çağrı Kutlu, dosyaya aktarılan önemli iddiaları anlattı.
Kutlu ifadesinde, “Tuğyan’ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan’la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.” dedi.
Kutlu, “Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, ‘Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim’ dedi.” ifadelerini aktardı. Kutlu, Tuğyan’ın Kervan isimli evli ve çocuklu bir sevgilisi olduğunu, Güllü’nün bu ilişkiye tepki gösterdiğini belirtti.
“Sonrasında beni Bircan aradı, ‘Ben Armutlu’dayım Tuğyan’a yetişemem sen sakinleştir’ dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, ‘Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez’ şeklinde söylemlerde bulundu.” sözlerini anlattı.
“Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ’a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi.” dedi. Ayrıca Haziran ayında Tuğyan’ın yanında maddeyle geldiğini ve “Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim” dediğini aktardı.
Kutlu’nun ifadesinde, Tuğyan’ın çok fazla kumar oynadığı, Güllü’yü de kumara alıştırdığı, “Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı.” iddiaları yer aldı. Kutlu, kumar ve Kervan nedeniyle anne-kız arasındaki tartışmaların sık olduğunu belirtti.
“Tuğyan defalarca annesini öldüreceğini söyledi. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman’dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.” dedi.
“Güllü’nün öldüğü tarihte Adana’daydım. Daha sonra Kıbrıs’a geçtim. Kıbrıs’tayken Bircan’ın oğlu Emre beni arayarak ‘Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor’ dedi.” Kutlu, Tuğyan’ın kaçacağından emin olduğunu söyledi.
“Bir gün Tuğyan beni whatsapptan arayarak ‘Beni sakın arama, burada Burçe Gülhan Gözeler isimli avukat beni Irak’tan biriyle tanıştırdı. Adam zengin, evli ancak ben parasını yiyeceğim, çok kıskanç sakın beni arama’ dedi.” sözlerini paylaştı. Kutlu, Kervan ile ilgili bilgileri ve ilişkilerin gerilimini anlattı.
“Tuğyan’ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak ‘Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı’ dedi. Beni konuşmamam için aradı.” Kutlu, olayın kaza olduğuna inanmadığını belirtti ve Tuğyan’ın suçun üzerini başkalarına atabileceğini söyledi.
Tanık olarak ifade veren Bircan Dülger, Tuğyan’ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlattı. Dülger, Tuğyan’ın Kervan yüzünden sürekli gerilim yaşadığını, annesiyle olan mesajları sildiğini ve olay sonrası Tuğyan’ın kendisini “Beni kim yakarsa ben de onu yakarım” sözleriyle tehdit ettiğini belirtti. Dülger, Güllü’nün düşmesinin bir kaza olmadığını öne sürdü.
Ferdi Aydın, Güllü’nün çıktığı eğlence mekanının sahibi olarak, Güllü’nün olaydan önce kızından korktuğunu ve “Ben ölürsem kızım yapmıştır” dediğini belirtti. Aydın, Yalova Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu ve elindeki WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak sundu. Ayrıca iddialara göre Güllü’nün oğlu Emre’nin, olay sonrası kasadaki altınları alıp evi topladığı ileri sürüldü.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, Tuğyan Ülkem Gülter’in yeniden ifadesi alındı. Soruşturma dosyasındaki WhatsApp mesajlarının kendisine ait olduğunu kabul eden Tuğyan, “O mesajlar bana ait kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum” diyerek savunma yaptı. Dosyada yer alan tanık ifadeleri, olayın kaza mı yoksa kasıt mı olduğu yönündeki değerlendirmeleri etkileyecek.