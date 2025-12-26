Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu: Dengesi dış bir temasla bozuldu

Arabeskin ünlü ismi Güllü’nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin bilirkişi raporu, düşüşün dış temasla gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu. Raporda intihar bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Arabeskin ünlü sesi Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. 8 Ekim’de olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti, hazırladığı raporu savcılığa iletti.

Güllü’nün evinin camından düşüp hayatını kaybettiği olayla ilgili raporda, sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet veya temas varlığının olması gerektiği tespit edildi. Böylece düşüşe ilişkin şüpheler güçlendi.

Raporun detaylarında, Güllü’nün güvenlik önlemleri aldığı ve intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca daha önce de düşme tehlikesi atlattığı ifade edilen Güllü'yü, bu durumu bilen kızı Tuğyan Ülkem’in uyarmadığı da kaydedildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

