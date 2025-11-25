Güllü’nün ölümüyle ilgili ses kaydı iddiaları: Kızı Tuğyan Ülkem’den yanıt geldi!

"Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Bana yemek yedirmeye çalıştı. ‘Ben senin ablanım, ben senden eminim’ dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13’üncü gün yanımıza geldi, bizimle beraber kaldı. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. ‘Neden evdesiniz?’ diye sordu. Bizi çağırdı. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. ‘Abla nereye gideceğiz?’ dedim. Bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı; ‘Ferdi beni, oğlumu öldürmekle tehdit ediyor’ diye. Benden daha sonra para istedi, ‘Savcılığa şikâyet edeceğim’ dedi. Arabaya biniyoruz, daha sonra avukatın yanına gidiyoruz. Benim annem Bircan Hanım’dan nefret ederdi."