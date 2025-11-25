Güllü’nün ölümüyle ilgili ses kaydı iddiaları: Kızı Tuğyan Ülkem’den yanıt geldi!
Şarkıcı Güllü’nün Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, annesini öldürdüğü ve şiddet uyguladığı yönündeki suçlamaların odağındaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter sessizliğini bozdu.
26 Eylül tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki konutunun penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, olayın merkezindeki kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D’de yayımlanan "Neler Oluyor Hayatta" Programı Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya özel bir röportaj verdi.
Daha önce basına yansıyan ve genç kadının "annesinin ölmesini istediği" yönündeki yorumlara neden olan deşifre edilmiş mesajlar üzerine konuşan Gülter, bu iddiaların tamamını geri çevirdi.
Tuğyan Ülkem Gülter, kendisine yöneltilen en çarpıcı soru olan "Anneni sen mi öldürdün?" sorusuna da kesin bir şekilde "Hayır" cevabını verdi. Gülter, yaşadığı süreci özetlerken, "Haksızlığa değil, iftiraya uğruyorum" sözlerini kullandı.
TARTIŞMALI İTİRAF VE FERDİ AYDIN İDDİALARI
Tartışmaların odağındaki bir diğer isim olan Tuğyan'ın yakın arkadaşı Bircan Dülger’in savcılık ifadesi de gündeme bomba gibi düşmüştü. Dülger, ifadesinde, "Tuğyan bana dönüp ‘annemi ittim, öldürdüm, çok pişmanım’ dedi" iddiasında bulunmuştu.
Tuğyan Ülkem, bu iddialara şu sözlerle karşı çıktı: "Kendisinin attığı iftirayı kabul etmiyorum. Neden Ferdi ile tanıştıktan sonra gündeme getirdin? Bunun karşılığında ne aldın?"
Gülter ayrıca, şarkıcının patronu ve aile içi ilişkilere dair çok vahim iddialarda bulunan Ferdi Aydın’ı hayatında yalnızca iki kez gördüğünü ve tanımadığını ifade etti. Aydın’ın medyatik olmak amacıyla konunun bu kadar üzerine gittiğini ileri sürdü.
BİRCAN DÜLGER'İN TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE PARA TALEBİ
Tuğyan Ülkem, Bircan Dülger’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bircan yalan konuşuyor, söyledikleri doğru değil" dedi. Genç kadın, cenaze sonrası Dülger ile ilişkilerinin başlangıcını detaylandırdı:
"Bircan ile cenazeden sonraki gün bir araya geldik. Bana yemek yedirmeye çalıştı. ‘Ben senin ablanım, ben senden eminim’ dedi. Aramız hiç bozulmadı. 13’üncü gün yanımıza geldi, bizimle beraber kaldı. Daha sonraki süreçte biz bir ay dışarı çıkmadık. Bir gün Bircan abla beni aradı. ‘Neden evdesiniz?’ diye sordu. Bizi çağırdı. Arabaya atlayıp Bircan ablaya gittik, sonra aşağıya indi. ‘Abla nereye gideceğiz?’ dedim. Bizi arkadaşlarının yanına götürdü. Sonra Yalova'ya döndük. Yolda bizi aradı; ‘Ferdi beni, oğlumu öldürmekle tehdit ediyor’ diye. Benden daha sonra para istedi, ‘Savcılığa şikâyet edeceğim’ dedi. Arabaya biniyoruz, daha sonra avukatın yanına gidiyoruz. Benim annem Bircan Hanım’dan nefret ederdi."
"ELİMİ KALDIRMADIM"
Annesi Güllü’ye şiddet uyguladığı yönündeki suçlamalara da yanıt veren Tuğyan Ülkem Gülter, "Anneme elimi kaldırmadım" diyerek iddiaları yalanladı. Gülter, ortaya çıkan mesajların aylar öncesine ait olduğunu ve her ailede yaşanabilecek durumlar olduğunu dile getirdi:
"Akşam kavga edip sabah aynı sofraya oturuyorduk biz. O mesajlar aylar öncesine ait. Ben annemden neden nefret edeyim? İnsan sinirlendiğinde bu sözleri söyleyebilir. Ben anneme hiç elimi kaldırmadım. Ayrıca kardeşim de asla anneme şiddet uygulamadı. Tüm iddialar gerçek dışı."
Güllü’nün ses kayıtlarında yer alan "Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın, biliyorsun değil mi?" şeklindeki sözleri de soruldu. Tuğyan, bu kaydın da olaydan hemen önce değil, "aylar öncesine ait, her anne-kız ilişkisinde olabilecek bir ses kaydı" olduğunu ve sanki "olaydan bir gün önce atılmış gibi lanse edildiğini" söyledi. "Ben kendimden eminim, ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.
Tuğyan, iddiaları yayanların kendilerine acılarını yaşama fırsatı vermediğini dile getirerek, ağır eleştirilerde bulundu:
"Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Bunu yapan insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem. Namahrem, çocuk... Hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşamamızı bırakmadılar. Hâlâ da bırakmıyorlar ama biz diz çökmeyeceğiz, yıkılmayacağız. Çocuğumun anılmasından çok rahatsızım. Hakkımdaki iddiaları asla kabul etmiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. ‘Bu zamana kadar aklınız neredeydi?’ diye sorarlar insana. Bir mesajımı, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?"