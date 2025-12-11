Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia: “Bay bay deyip itti!”
Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olayın gerçekleştiği sırada dairede bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Güllü pencereden itilmeden önce “bay bay” sözleri duyuldu.
"Güllü" sahne adıyla tanınan 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, 28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ölüm olayıyla ilgili soruşturma, son gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. Bir süredir teknik takiple izlenen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ, ÇARPICI TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'un aktardığı bilgilere göre soruşturmadaki gözaltı sayısı 5’e çıktı; Güllü’nün kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun babası da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.
Soruşturmaya dahil olan bir tanık, Sultan Nur’a yakın olduğunu belirterek ifade verdi. Bu tanığın ifadesinde dikkat çekici iddialar yer alıyor ve evdeki ses kayıtları TÜBİTAK tarafından inceleniyor.
'KAMERANIN FİŞİNİ ÇEK' VE 'BAY BAY' İDDİASI
Tanık ifadesinde, Tuğyan ile Sultan'ın arasındaki diyaloglardan bahsediliyor. İddialara göre, Tuğyan, Sultan'dan salonda bulunan kameranın fişini çekmesini istiyor. Sultan'ın daha sonra bu fişin kameraya ait olduğunu öğrendiği belirtiliyor.
Tanığın aktardığı bir başka diyalog ise şöyle: İkisi salonda otururken Tuğyan, Sultan'a "hadi artık hadi odamıza geçelim" diyor. Ardından Güllü'nün lavabodan çıktığı anlar kamera görüntülerinde yer alıyor. Güllü lavabodan çıktıktan sonra ikisini bir arada görünce "siz ne yapıyorsunuz" diye sesleniyor. Bu seslenişin ardından aralarında bir konuşma başlıyor.
Tanık ifadesine göre, bu diyalog sırasında Güllü’nün kızı Tuğyan annesine: "Anne pencerede kelebek var bunu alır mısın" diyor. Bunun üzerine Güllü ise "bıktım sizden" diyerek karşılık veriyor ve birkaç diyalog sonra ekliyor: "Bıktım sizden. Vallahi bırakıp gideceğim sizi".
Tanığın iddiasına göre, Güllü'nün bu sözlerinin hemen ardından Tuğyan annesine: "Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay." diyerek Güllü’yü pencereden itti.
Bu iddiaların tümü soruşturma dosyası içerisinde bulunmakla birlikte, olay yerindeki kameraya yansıyan konuşmaların içeriği TÜBİTAK tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor. Soruşturma geniş bir şekilde ilerliyor.
YURTDIŞINA KAÇACAKLARDI
İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin titiz çalışması sonucu, uzun süredir teknik ve fiziki takiple izlenen iki şüphelinin yurtdışına kaçma planları yaptığı tespit edildi.
Bu gelişme üzerine düğmeye basıldı ve ekipler, önceki gün İstanbul Büyükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen bu operasyon neticesinde Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında aynı adreste bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alınanlar arasına katıldı.
Soruşturmanın kapsamı genişletilerek, Gülter ve Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a getiren araç sürücüsü ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi de yakalandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Gülter ve Ulu dahil olmak üzere 4 şüpheli önceki gece Yalova’ya sevk edildi. Şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ifade işlemleri için Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DOSYADA GİZLİLİK KARARI VE İFADE ÇELİŞKİLERİ
Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındığı ve dosyaya somut delillerin girdiği öğrenildi. Bu delillerin ağırlığı nedeniyle soruşturma dosyasına gizlilik kararı alındı. Şüphelilerin, olay yerinde bilirkişiler eşliğinde yapılan canlandırma sırasındaki ifadeleriyle, olayla ilgili daha önce verdikleri ifadeler arasında çelişkiler olduğu tespit edildi. Ayrıca, Gülter ve Ulu’nun farklı zamanlarda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de tutarsızlıklar bulunduğu bildirildi.
"SOMUT DELİLLERLE KARŞILARINA ÇIKMAMIZ GEREKİRDİ"
Soruşturmayı bizzat yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Öksüz, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" ifadelerini kullandı.
Emniyet birimleri tarafından teknik takip kapsamında her adımı izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun, gözaltına alınmadan kısa bir süre önce İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta yürüdükleri görüntülere ulaşıldı. Kısa süre önce Mimaroba Mahallesi’ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşıyla birlikte yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı öne sürüldü.
Hürriyet'e göre, Tuğyan Ülkem Gülter’i sokakta gören esnaf Özgür Karadaş, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü Hanım, vefat etmeden bir hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla ‘O mu değil mi’ diye tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ‘Ne kadar rahat’ diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandığı haberini görünce çok şaşırdık. Sıkıntıları olduğu belliydi.”
Gülter ve Ulu'nun, operasyon öncesinde bavullarıyla birlikte apartmandan ayrıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
UZMANLAR GÖZALTI SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Kanal D'de yayımlanan “Neler Oluyor Hayatta” programı, bir önceki gece gerçekleşen gözaltı sürecini detaylıca masaya yatırdı. Programda; emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Görgülü, hukukçu Dr. Tarkan Erdal ve CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ önemli bilgiler paylaştı.
'SOL KALÇASINDAN İTİLDİ'
CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun savcılık talimatıyla yaklaşık 5 haftadır adım adım izlendiğini, son teknik takip sonuçlarının ardından valizleriyle kaçmaya çalışırlarken yakalandıklarını belirtti. Uludağ, olayla ilgili bir diğer önemli detayı da aktardı: “Evde o odada neler olduğunu gören başka bir kamera daha vardı ama o kameranın fişi çekilmişti. Tüm bu detaylar takip dosyasına girdi” dedi. Uludağ, savcılığın elindeki güçlü bilgi ve belgeler karşısında gözaltındaki Gülter ve Ulu’nun çok kısa zamanda çözülerek olayın netleşmesini beklediğini ifade etti.
Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba ise, “Bu olayda en zayıf halka Sultan, önce o çözülecek” yorumunu yaptı. Program yayınında ayrıca, tüm Türkiye'nin merak ettiği bilirkişi raporunda "Yüksek ihtimalle sol kalçasından itilerek düşüp hayatını kaybetti" tespitinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun avukatları, gazetecilerin sorularını yanıtlarken dosyada gizlilik kararı bulunması sebebiyle, güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını ve bilirkişi raporunun dosyaya girip girmediğini bilmediklerini dile getirdi.