Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia: “Bay bay deyip itti!”

Hürriyet'e göre, Tuğyan Ülkem Gülter’i sokakta gören esnaf Özgür Karadaş, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü Hanım, vefat etmeden bir hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla ‘O mu değil mi’ diye tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ‘Ne kadar rahat’ diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandığı haberini görünce çok şaşırdık. Sıkıntıları olduğu belliydi.”

Gülter ve Ulu'nun, operasyon öncesinde bavullarıyla birlikte apartmandan ayrıldığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.