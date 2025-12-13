Güllü'nün ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı

"KAÇMA GİBİ BİR DURUMUM SÖZ KONUSU DAHİ DEĞİLDİR"

İstanbul'da bulunduğu bir sırada S.C. isimli kişinin kendilerini dışarı davet ettiğini ve 4 kişi bir eve gittiklerini anlatan Gülter, bu kişinin kendilerine "sizinle bir şey konuşacağım" diyerek telefonlarını alıp gardırobun üstüne koydurduğunu aktardı. S. isimli şahsın, Sultan ve kendisine "Yurt dışına gidin, siz bir şey yapmamış olsanız da toplum baskısından dolayı sizi tutuklarlar" tarzında konuştuğunu ve sürekli gözlerini korkuttuğunu ileri sürdü. Telefonlarını geri aldıklarında Sultan'ın ağabeyi Y. ile konuşurken S'nin söylediklerinden bahsettiğini, S'nin de bu konuşmaları ses kaydına aldığını ve daha sonra kendisinin S.S. ile olan konuşmasını da kayda aldığını iddia etti. Herhangi bir şeyden korkusu olmadığını ve küçük bir çocuğu olduğunu, onu bırakıp bir yere gitmeyeceğini dile getirdi.