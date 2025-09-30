Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar

İlk bulgular, Güllü’nün yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini ortaya koyarken, savcılık raporuna göre olay sırasında evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan da bulunuyordu.

Kızı ifadesinde, akşam yemeğinin ardından film izlediklerini, annesinin ilerleyen saatlerde Roman havası eşliğinde dans ettiğini ve saat 01.20 civarında dengesini kaybederek açık olan pencereden düştüğünü söyledi.

KAYGAN ZEMİN

Olay yeri inceleme ekipleri, kapalı terasın zemininde mayi sabun kalıntısı tespit etti. Bu bulgu, zeminin kaygan olduğunu ve kazanın temizlik malzemeleriyle bağlantılı olabileceğini gündeme getirdi.

ÇARPICI İFADELER

Sanatçının yıllardır yanında çalışan temizlikçisi Arzu Arslan, Güllü’nün temizlik konusundaki titizliğini anlattı:

“Çok hassastı, çok temizdi. Evde sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları çok severdi. Bana, ‘Arzu, malzemen bittiyse bana söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu sadece lavaboda kullanırdım ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi.”

ÜArslan, ünlü sanatçının özellikle cam temizliği konusunda endişeli olduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üç aydır hiç cam silmedim. Bana hep, ‘Senin küçük bebeğin var. Bu vebale giremem, boş ver, kirli kalsın. Camı açma, düşersin’ derdi. Korktuğu kendi başına gelmiş oldu.”