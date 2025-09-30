Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar

Güllü’ olarak bilinen Gül Tut, 28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, sanatçının temizlikçisinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar
Yayınlanma:

İlk bulgular, Güllü’nün yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini ortaya koyarken, savcılık raporuna göre olay sırasında evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan da bulunuyordu.

Kızı ifadesinde, akşam yemeğinin ardından film izlediklerini, annesinin ilerleyen saatlerde Roman havası eşliğinde dans ettiğini ve saat 01.20 civarında dengesini kaybederek açık olan pencereden düştüğünü söyledi.

KAYGAN ZEMİN

Olay yeri inceleme ekipleri, kapalı terasın zemininde mayi sabun kalıntısı tespit etti. Bu bulgu, zeminin kaygan olduğunu ve kazanın temizlik malzemeleriyle bağlantılı olabileceğini gündeme getirdi.

ÇARPICI İFADELER

Sanatçının yıllardır yanında çalışan temizlikçisi Arzu Arslan, Güllü’nün temizlik konusundaki titizliğini anlattı:

“Çok hassastı, çok temizdi. Evde sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları çok severdi. Bana, ‘Arzu, malzemen bittiyse bana söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu sadece lavaboda kullanırdım ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi.”

ÜArslan, ünlü sanatçının özellikle cam temizliği konusunda endişeli olduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üç aydır hiç cam silmedim. Bana hep, ‘Senin küçük bebeğin var. Bu vebale giremem, boş ver, kirli kalsın. Camı açma, düşersin’ derdi. Korktuğu kendi başına gelmiş oldu.”

Kırıkkale’de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıKırıkkale’de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıYurt
Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!Yurt
Balkondan Düşme iddia
Günün Manşetleri
Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar 30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar
Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak! Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!