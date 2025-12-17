Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia: ''Film şirketi ile görüştü, annesinin hayatını satışa çıkardı!''

Ferdi Aydın, Tuğberk Yağız Gülter'e yönelik şu iddiaları sıraladı: "Anneni morgda görmeden evin camını kırdıysan mutlaka sen bu işi biliyorsun. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin. Tuğberk, ortalık bu kadar yangın yeriyken film şirketleriyle de görüşmüş. Tuğberk, 50 milyon TL karşılığında bir film şirketiyle görüştü. Güllü ablanın 4 tane kıyafetini de satmış. Sultan'ın tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7 - 8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir olay. Aileden vekalet istiyorum. Vesayeti bana verilmeli"