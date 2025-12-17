Güllü'nün patronundan oğlu için kan donduran iddia: ''Film şirketi ile görüştü, annesinin hayatını satışa çıkardı!''
Sanatçı Güllü'nün ölümü, tanık itirafları ve tutuklamalarla cinayet soruşturmasına dönüşürken, oklar bu kez şarkıcının oğluna döndü. Güllü'nün patronu, Tuğberk Yağız Gülter'in cenaze sürecinde film yapımcılarıyla masaya oturduğunu ve kıyafet satışı yaptığını iddia etti.
Yalova Çınarcık'ta 26 Eylül tarihinde yaşanan ve şarkıcı Güllü'nün ölümüyle sonuçlanan pencereden düşme vakasında, soruşturma dosyası cinayet şüphesiyle genişletildi.
Geçtiğimiz hafta mahkemeye çıkarılan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararında, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun savcılıktaki kan donduran ifadeleri etkili oldu.
Ulu'nun ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" sözleriyle olayı anlattığı ortaya çıktı.
"İLİŞKİSİ İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"
Soruşturma derinleşirken, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, müşteki sıfatıyla adliyeye giderek 5 saat boyunca ifade verdi. Savcılık sorgusunda ablası Tuğyan'ın karakter yapısına ve ilişkilerine dair çarpıcı analizlerde bulunan Gülter, annesinin cam korkusuna dikkat çekti.
Annesinin temizlikçiyi bile "Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık" diyerek uyardığını belirten Gülter, ablasının Bircan Dülger'e attığı iddia edilen mesajları da doğrulayarak; "Ablamın, Bircan'a (Dülger) yazdığı söylenen mesajları okuduğumda 'bunlar ablamın cümlesidir' dedim. Bence net olarak Ablam bu mesajları Bircan'a net olarak atmış" dedi.
Tuğberk Yağız Gülter ifadesinin devamında, ablasının 'Kervan' isimli şahısla olan ilişkisine değinerek şu şok suçlamalarda bulundu: "Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur.
Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir"
''50 MİLYONLUK FİLM GÖRÜŞMESİ YAPTIN"
Oğul Gülter'in bu ifadelerinin ardından, Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, SHOW HABER'e konuşarak okları Tuğberk Yağız Gülter'e çevirdi.
Aydın, Gülter'in annesinin vefatının hemen ardından ticari hamleler yaptığını öne sürdü. Olayın en az 7-8 kişi tarafından bilinen planlı bir eylem olduğunu savunan ve Sultan Nur Ulu'nun da tutuklanması gerektiğini belirten Aydın, vesayetin kendisine verilmesini talep etti.
Ferdi Aydın, Tuğberk Yağız Gülter'e yönelik şu iddiaları sıraladı: "Anneni morgda görmeden evin camını kırdıysan mutlaka sen bu işi biliyorsun. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin. Tuğberk, ortalık bu kadar yangın yeriyken film şirketleriyle de görüşmüş. Tuğberk, 50 milyon TL karşılığında bir film şirketiyle görüştü. Güllü ablanın 4 tane kıyafetini de satmış. Sultan'ın tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7 - 8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir olay. Aileden vekalet istiyorum. Vesayeti bana verilmeli"
"BAYILMA NUMARALARI YAPIYOR"
Tuğberk Yağız Gülter'i suçlamaya devam eden Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Gülter'in soruşturma sürecindeki tepkilerinin şüpheli olduğunu savunmuştu. Aydın, "Bana çok yakınlarından bir bilgi geldi. Tuğberk, ayılıp bayılmaya başlamış Sultan itirafta bulundu diye... Çok yakınlarından duydum. Daha tutuklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Güllü ablanın katilleri kimse, bu cinayeti kim tasarladıysa hepsinin ceza almasını istiyoruz milletçe" ifadelerini kullanmıştı.