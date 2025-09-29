Güllü’nün patronundan şok iddia: “Kesinlikle öldürüldü”

Güllü’nün 1,5 yıldır birlikte çalıştığı patronu Ferdi Aydın, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Aydın, sanatçının kesinlikle öldürüldüğünü öne sürdü.

“BİRİKİMLERİ ARAŞTIRILMALI”

Aydın açıklamasında, “Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımazdı. Ayda 4 kere bizim mekanda sahneye çıkardı. İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan sanatçı yok. Çınarcık’ta sıradan bir evde yaşaması dikkat çekici. Birikimleri araştırılmalı” dedi.

“CAMDAN DÜŞMESİ İMKANSIZ”

Sanatçının sağlık durumuna da dikkat çeken Aydın, “Güllü Hanım’ın belinde platin vardı. Ayağı kayıp camdan düşmesi imkânsız. Sahnede bile çoğunlukla oturarak şarkı söylerdi. Bu nedenle kesinlikle öldürüldüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

OLAYIN SAATLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aydın, olayın yaşandığı saatlere de dikkat çekti: “Bir buçukta yere düşüyor. Tüm kemikleri kırılıyor. Görgü tanığı bir çocuk hâlâ bunun şokunda. Ama oğlu gece 3’te geliyor, sabah 6’da açıklama yapıyor. Burada aslında herkesin bu durumdan haberi var gibi.”

“KIZI VE ASİSTANIYLA SORUNLARI VARDI”

Ferdi Aydın ayrıca, Güllü’nün kızının yasaklı madde kullandığını ve bununla ilgili sabıkaları bulunduğunu öne sürdü. Annesini bu nedenle suçladığını iddia eden Aydın, sanatçının asistanının da Güllü’ye kötü davrandığını belirtti.