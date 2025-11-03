Güllü'nün şüpheli ölümünde Kades detayı! 2 yıl önce 2 kez yardım istemiş, polis gelince vazgeçmiş!
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, oğlundan 'şiddet' gördüğü iddialarıyla sarsılırken, İçişleri Bakanlığı kaynaklarınca doğrulanan KADES kayıtları 2 yıl önce yaşananları ortaya çıkardı.
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu süreçte, sanatçının kızı ve oğlu hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.
Neredeyse her gün yeni bir iddianın gündeme geldiği şüpheli ölümle ilgili son olarak, ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine 'şiddet' uyguladığı ve ünlü ismin bu sebeple KADES'ten yardım istediği öne sürülmüştü.
2 YIL ÖNCE 2 KEZ ARADI
Güllü'nün, 2 yıl önce KADES uygulamasını kullanarak yardım çağrısında bulunduğu resmi kayıtlarla doğrulandı.
"Neler Oluyor Hayatta" programı, bu bilgiyi İçişleri Bakanlığı kaynaklarından teyit ettirerek olayın yaşandığı tarihi de kamuoyuna açıkladı.
POLİS GELDİĞİNDE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ
Ortaya çıkan bilgilere göre, Güllü'nün 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te KADES üzerinden 2 defa çağrıda bulunduğu tespit edildi.
Ancak, çağrı üzerine ekipler olay yerine intikal ettiğinde, Güllü'nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.