Gülşah Durbay’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Çoklu organ yetmezliği tanısı!

Manisa’da tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka’nın değerlendirmesi sonrasında belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, Durbay’ın yoğun bakım servisinde takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Durbay’a çoklu organ yetmezliği tanısı konulduğu, tedavisinin ileri yoğun bakım yöntemleriyle sürdürüldüğü ifade edildi. Aynı açıklamada, solunum durumunun stabil olduğu ve şu aşamada cihaz desteğine ihtiyaç duymadığı da vurgulandı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisine yatırılmıştır.

2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır.

Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile, yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.

Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."