Antalya'da Gülsüm Kabadayı'nın 10 yıldır bakımını üstlendiği ve "Umut" adını verdiği, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kimliği meçhul genç, Korkuteli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da 10 yıldır Gülsüm Kabadayı'nın baktığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, kamuoyunun "Umut" ismiyle tanıdığı kimliği meçhul genç, toprağa verildi.



Cenazesi hayatını kaybettiği özel hastanenin morgundan alınan Umut için Kabadayı'nın yaşadığı Korkuteli ilçesindeki Çayırlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, gencin koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, Kabadayı'nın çocukları Tunahan, Mehmet Ali ve Firdevsi Ağar ile AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu katıldı.



Cami avlusunda Umut'un son giydiği tişört ile kefeninden kestiği bir parçayı koklayan Gülsüm anne, taziyeleri kabul etti.



"Yoğun bakımda kavuştum, yoğun bakımda kaybettim"







Kabadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yoğun bakımda kavuştuğu Umut'u yine bir yoğun bakımda kaybettiğini dile getirdi.



Umut'a sevgisini verdiğini ifade eden Kabadayı, "Umut'u kurtarmaya nefesim kalmadı. Kendimi buna hazırlamamıştım. Gerçek annesi çıkacak, alacak zannediyordum. Allah'tan aldım, Allah'a verdim. O bir melekti. Herkesin umuduydu. Artık 'anne' demiyor. Boncuk boncuk bakmıyor." dedi.



Tören sırasında tabuta sarılan Kabadayı, "Benim 4 oğlum var diyordum. Sen nerelere gidiyorsun Umudum. Kardeşlerinden nasıl ayrılacaksın. Seni çok sevmişiz. Ciğerlerim yanıyor. Bu ölüm yakışmadı." diye konuştu.



Cenaze namazının ardından Paşa Mezarlığı'na defnedilen gencin mezarı başında Gülsüm Kabadayı uzun süre gözyaşı döktü. Kabadayı ve cenaze törenine katılan Rus kadınlar, Umut'un mezarına çiçek koydu.



"Umut"un hikayesi



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Ağustos 2008'de tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan kimliği meçhul gençle ilgilenmeye başlamıştı. Hastaya yaklaşık 2 ay gönüllü bakan Kabadayı, ismini "Umut" koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.