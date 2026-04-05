Gümrük Muhafaza ekipleri 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen 1694 operasyonda, ticari eşya ile 7,2 ton uyuşturucuya el koydu.

Toygu Ökçün
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, uzmanlaşmış beşeri kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2026'da da ülke genelinde hız kesmeden sürdürdüğü ifade edildi.

Söz konusu birimlerce, bu yılın mart ayında başarılı operasyonlar yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bu kapsamda 550 olayda toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 makine aksamı, 632 bin 520 elektrik-elektronik eşya, 256 bin 397 tıbbi malzeme başta olmak üzere çok geniş yelpazede kaçak eşyanın ele geçirildiği kaydedildi.

"EKİPLERİMİZ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYİ ARALIKSIZ VE KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR"

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yılın ilk 3 ayında da 1694 operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ekipler, bir önceki döneme kıyasla yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasına imza atmıştır. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, 7,2 ton uyuşturucu madde, 347 bin 887 tıbbi malzeme, 859 bin 506 elektrik-elektronik eşya, 98 bin 118 tarım ve hayvancılık ekipmanı başta olmak üzere, çok geniş yelpazede kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalanmıştır. Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı imha edilmiştir. Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinci doğrultusunda, toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

