Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği üç farklı operasyonda toplam 484 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu ve ele geçirilen maddeler imha edildi. Olaylarla ilgili dört ayrı başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası suç örgütlerinin en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin öncelikli hedef olduğu belirtildi. Bu hedefin, terörizmin finansmanını kesmek ve kara para aklamanın önüne geçmek amacıyla belirlendiği ifade edildi. Teşkilatın bu kapsamdaki operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, el konulan 484 kilogram uyuşturucu maddenin imha edildiği aktarıldı.

Bakanlık, İstanbul, Edirne ve Ağrı sınır noktalarında gerçekleştirilen operasyonların detaylarını şu ifadelerle paylaştı: "İstanbul Ambarlı Limanında düzenlenen ilk operasyonda, Ekvator çıkışlı olup İstanbul Ambarlı Limanı üzerinden ülkemizden transit geçeceği belirlenen 2 konteyner içinde, 3 ton 350 kilogram balık ununa emdirilmiş 127 kilogram kokain ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, ülkemize giriş yapmak üzere gelen TIR içinde, 305 kilogram esrar yakalandı. Gürbulak Gümrük Kapısında düzenlenen üçüncü operasyonda ise İran'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR cinsi araçta, 52 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi."

DÖRT FARKLI BAŞSAVCILIK DEVREDE

Operasyonların ardından hukuki süreç başlatıldı. Gerçekleşen kaçakçılık girişimleriyle bağlantılı olarak Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

