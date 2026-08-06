Gümrüklerde 2026 bilançosu: 29 operasyonda 58 bini aşkın canlı hayvan ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine darbe vururken doğal yaşamın korunması için de mesaisini sürdürüyor. Milli ekonomiyi koruma ilkesinin yanı sıra her türlü canlıyı odağına alan ekipler, yıl başından bu yana yürütülen denetimlerde rekor sayılara ulaştı. 2026 yılında toplam 29 operasyon düzenlendi ve bu çalışmalarda tam 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirildi. Yakalanan hayvanlar güvenli bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim edildi.

Konuya ilişkin işleyişi şeffaflıkla yürüten Bakanlık, el konulan türlerin nasıl koruma altına alındığını şu açıklamayla detaylandırdı:

"Gümrüklü yer ve sahalarda ele geçirilen canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edilerek rapor düzenlenmesini müteakip yine Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili taşra birimlerine teslim edilmektedir. Bununla birlikte, Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme kapsamında koruma altında bulunan türlerin kaçak olarak tespit edilmesi halinde söz konusu türler veya parçaları, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilmektedir."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİNLERCE SÜLÜK YAKALANDI

Bakanlık tarafından paylaşılan tabloda yer alan rakamlar, denetimlerin ulaştığı boyutu somut olarak ortaya koyuyor. Havalimanı gümrük kapıları incelendiğinde en yüksek rakam İstanbul Havalimanı'nda kayıtlara geçti. Burada ele geçirilen 51 bin 65 canlı hayvanın 46 bin 420'sini tıbbi sülükler oluştururken, 4 bininin ise normal sülük olduğu tespit edildi.

Kara sınırı gümrük kapılarındaki operasyonlarda da farklı hayvan türlerine el konuldu. Bu noktalarda en fazla canlı hayvan Çobanbey Gümrük Kapısı'nda ele geçirilirken, ekipler burada 6 bin 300 etlik tavuk yakaladı. Karadeniz hattındaki Sarp Gümrük Kapısı'nda 450 arı muhafaza altına alındı. Güney sınırında yer alan Akçakale Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ise 350 koyun ve keçi ele geçirilerek ilgili kurumlara teslim edildi.