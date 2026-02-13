Gümrüklerde dev operasyon: 4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde rekor bir yakalamaya imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üç farklı noktada yürütülen operasyonlar sonucunda piyasa değeri 4 milyar 617 milyon lirayı bulan yüklü miktarda uyuşturucu ve ilaca el konuldu.

KAPIKULE, MERSİN VE GÜRBULAK'TA EŞ ZAMANLI DARBE

Operasyonların detaylarına ilişkin Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi: "Operasyona ilişkin Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve transit olarak Gürcistan'a gideceği anlaşılan TIR'da yapılan kontroller neticesinde 886 kilo esrar ele geçirilmiştir. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Hindistan'dan Türkiye'ye gelen konteyner içerisinde 440 bin adet etken maddesi pregabalin ve celecoxib cinsi ilaç yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilo metamfetamin ele geçirilmiştir."

Ele geçirilen maddelerin imha edildiği belirtilirken, Bakanlık operasyonların kaçakçılıkla mücadeledeki önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde, ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulmuştur. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olaylarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır"