Gümrüklerde 'manuel kayıt' dönemi bitiyor: Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, yerli plakalı taşıtların sınır kapılarındaki bekleme sürelerini artıran manuel kayıt sistemini sonlandıracak dijitalleşme adımını attı; yeni uygulama 18 Kasım'da tüm gümrük idarelerini kapsayacak şekilde başlıyor.

Ticaret Bakanlığı, yerli plakalı taşıtların gümrük işlemlerini hızlandıracak, trafik sicil verilerinin anlık aktarımına yönelik çalışmayı hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uygulamanın tüm sınır kapılarına yaygınlaştırıldığı belirtilerek, 18 Kasım itibarıyla tüm gümrük idareleri tarafından uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, yerli plakalı taşıtların, gümrük kapılarında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayacak önemli bir dijitalleşme adımını devreye alındığının altı çizildi.

Açıklamada, yerli plakalı taşıtların manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle özellikle turizmin yoğunlaştığı dönemlerde bekleme sürelerinde artış yaşandığına dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde, söz konusu bilgiler artık trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildi. Böylece tescil işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak.''

