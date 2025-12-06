Gümrükte büyük operasyon: Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü gelişmiş risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Sahası'na intikal eden bir tır riskli görülerek takibe alındı.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen detaylı kontrol sürecinde, araç X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

YÜKÜN ARASINDA GİZLENMİŞ

Yapılan kapsamlı tarama neticesinde, tırın beyan ettiği yasal yükünün arasına ustaca gizlenmiş vaziyette tam 394 kilogram ağırlığında metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde derhal imha edilirken, olayla ilgili adli süreç Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrük muhafaza teşkilatının, toplumu tehdit eden ve organize suç örgütlerini besleyen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini ileri analiz sistemleri ve operasyon kabiliyetiyle kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğünün altı çizildi.

Uyuşturucu ticaretinin, bağımlılığı artırarak kamu düzenini bozduğu, suç örgütlerine finansman sağladığı ve özellikle genç nesillerin geleceğini tehlikeye attığı bilinciyle, bu mücadelede sıfır tolerans ilkesinin esas alındığı kaydedildi. Bakanlık, duruşunu net bir ifadeyle yineledi: "Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla, uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşumuzdan taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz."