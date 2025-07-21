Gümrükte rekor kaçakçılık operasyonu: 6 ayda 35 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ocak-haziran döneminde kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 3 bin 650 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 35 milyar 513 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların yeni nesil teknolojiler ve gelişmiş analiz teknikleri kullanılarak yürütüldüğü belirtildi. 2024’ün aynı dönemine göre yakalamalarda yaklaşık yüzde 114’lük bir artış yaşandığı bildirildi.

Yılın ilk yarısında ele geçirilen kaçak ürünler arasında 18,7 ton uyuşturucu madde, 96 milyon 668 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 33 milyon 365 bin adet tekstil ürünü, 29 milyon 866 bin adet çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik ürün ve tarihi eser yer aldı.

HAZİRAN AYI TEK BAŞINA 9 MİLYAR TL’LİK YAKALAMA İLE ÖNE ÇIKTI

Haziran 2025’te gerçekleştirilen operasyonlarda 9 milyar 67 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199’luk bir artışa işaret ediyor.

Haziran ayında yakalanan ürünler arasında 3,4 ton uyuşturucu madde, 16 milyon 710 bin adet tütün ve içki, 9 milyon 872 bin adet çeşitli eşya, 4 milyon 458 bin adet tıbbi malzeme yer aldı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ülke ekonomisine zarar veren, ticari düzeni bozan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, özellikle gençleri uyuşturucu bağımlılığına sürükleyen tehlikeli kaçak ürünlere karşı mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.