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Gümüşhane'de FETÖ davasında karar

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan avukat, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane'de FETÖ davasında karar

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün avukat yapılanması içinde bulunduğu iddia edilen, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan ve önceki celselerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanık avukat Hasan Köprülü katıldı.

Köprülü, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, katılmadığı duruşmalarda tanıkların, avukat huzurunda dinlenmediğini ileri sürdü.

FETÖ'ye ilişkin davaları almasının mesleki faaliyet olduğunu ve bu durumun kendisi aleyhine örgüt faaliyeti olarak değerlendirildiğini iddia eden sanık, "Ben bu dünyada sadece Hz. Muhammed'e tabi oldum. Ona tabiyim. Onun dışında kimsenin adamı olmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Köprülü'yü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolün devamına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #gümüşhane #fetö
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