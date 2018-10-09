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Gümüşhane'de vatandaşa erzak uyarısı

Gümüşhane'de güvenlik güçleri arama-tarama faaliyetlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, vatandaşları, evlerinde erzak bırakmamaları konusunda uyardı. Çünkü PKK'lılar yiyecek bulamayınca vatandaşın evini yağmalıyor.

Gümüşhane'de vatandaşa erzak uyarısı

Doğu Karadeniz kırsalında terörle mücadele faaliyetleri etkin şekilde sürüyor.. Gümüşhane'de Polis Özel Harekat ekipleri,  arama-tarama faaliyetlerini arttırdı.

Kırsalda 24 saat esasına göre koordineli olarak çalışma yürütülüyor. 

Özellikle güvenlik güçleri, yayaların boşalmaya başladığı bugünlerde vatandaşlara uyarı yaptı.  Zira teröristler, erzak sıkıntısı çekince vatandaşın yaylada bıraktığı yiyecekleri çalışıyordu.

PÖH'ler, termal kameralı zırhlı araç desteğiyle pusu ve gözlem faaliyetlerini zorlu arazi koşullarına rağmen ara vermeden sürdürüyor.

Karadeniz kırsalına bu yılın ilk 9 ayında düzenlenen operasyonlarda 2'si kırmızı, biri gri kategoride olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #gümüşhane #polis özel harekat #uyarı #pkk
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