Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!

Gümüşhane Üniversitesi merkez kampüsünde görevli bir personel, henüz belirlenemeyen bir sebeple aynı fakültede çalıştığı kadın memuru tabanca zoruyla rehin aldı. Üniversitede dehşet anları yaşanırken, bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edildi.

Simge Sarıyar
Olay, Gümüşhane Üniversitesi’nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan merkez kampüsündeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fakültede görevli olan ve daha önce uzman çavuşluk yaptığı öğrenilen H.T. isimli erkek personel, bilinmeyen bir nedenden dolayı tabanca çekerek aynı fakültede memur olarak çalışan D.B. adlı kadını rehin aldı.

Rehine alma eyleminin hemen ardından durumun ciddiyeti üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi yönlendirildi. Güvenlik güçleri, olası bir müdahale için hızla harekete geçti.

KAMPÜS ÇEVRESİNDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaşanan kriz nedeniyle hem üniversite kampüsü hem de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi çevresi adeta ablukaya alındı. Bölgenin güvenliği için acil önlemler alınarak okulun etrafı tamamen boşaltıldı. Polis ekipleri, fakülteye giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına alırken, çatılara da keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Rehin alma eylemini gerçekleştiren H.T.'yi ikna etmeye yönelik yoğun çabaların devam ettiği öğrenildi. 

