Gümüşhane'de feci son! Beline takmak istediği silah ateş aldı

Kazanın meydana geliş şekli ve olay yerindeki ilk bulgular, ihmalin faturasının ne kadar ağır olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte olaya dair sıcak gelişmeler...

Toygu Ökçün
Gümüşhane’nin Karaer Mahallesi’nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin tanınan esnaflarından olan 69 yaşındaki Vural Öz, iş yerine gitmek üzere hazırlık yaparken beklenmedik bir kaza gerçekleşti. Evinden çıktığı sırada ruhsatlı silahını beline takmak isteyen Öz, silahın bir anda ateş alması sonucu karnından vurularak apartman içerisinde yere yığıldı.

APARTMAN KORİDORUNDA KAN DONDURAN ANLAR

Kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Öz’ü hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Vural Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmalarının ardından Öz’ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Vefat haberi yakınlarını ve bölge esnafını üzüntüye boğarken, emniyet güçleri olayın meydana gelme koşullarına ve ihmal ihtimallerine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı.

