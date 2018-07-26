Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncusu düzenlenen BRICS zirvesi için Güney Afrika'ya gitti. Ticaret savaşları, ülkelerin ekonomik sorunları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi konuların ön planda olduğu zirveye Türkiye ilk yüksek düzeyli katılımı sağlıyor. FETÖ'nün en çok örgütlü olduğu ülkelerden biri olan Güney Afrika'da açıklamalar yapan Erdoğan, FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. BRICS Zirvesi için Güney Afrika'da.



Zirve bu yıl Türkiye açısından oldukça önemli. Türkiye'nin zirvedeki ilk yüksek düzey teması sağlanmış olacak. Ayrıca zirve, kritik görüşmelere de ev sahipliği yapacak.



Zirveye “İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı”sıfatıyla davetli olan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.



Güney Afrika'da açıklamalar yapan Erdoğan'ın gündeminde FETÖ ile mücadele vardı.



Erdoğan, FETÖ'nün yüksek oranda örgütlü olduğu Güney Afrika'da, hükümet yetkilieriyle FETÖ konusunu görüşeceğini söyledi.



Erdoğan, FETÖ ile mücadele mesajı da verdi.



ulusal.com.tr