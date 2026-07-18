Güney Afrikalı temsilciden anti-emperyalist çıkış: "Kahrolsun Trump ve Netanyahu, özgür Filistin!"

Shakeel Bhaktawer, Amerikan emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı tarihi mesajlar verdi. ABD ve İsrail liderlerinin dünya üzerindeki dikte edici politikalarını "delilik" olarak nitelendiren Bhaktawer, küresel krizler karşısında izleyici kalınmaması gerektiğini vurguladı.

''ABD SÜPER GÜÇ MASALINA NEDEN İNANIYORUZ''

Amerika'nın kültürel ve algısal manipülasyonlarına dikkat çeken Bhaktawer, ABD hegemonyasının zihinlerde yıkılması gerektiğini savundu. Hollywood filmleri, üniversiteler ve medya aracılığıyla yürütülen psikolojik savaşa işaret eden Bhaktawer, "Amerika'nın süper güç olduğuna artık inancımız var mı? Onların manipülasyonlarına neden kanalım? Neden kendi kimliğimizden onur duymayalım?" sorularını yönelterek milli kimlik ve inançlara sahip çıkılmasının önemini anlattı. Açgözlülükle hareket eden Batılı güçlerin dünyayı tahakküm altına almaya çalıştığını belirten Bhaktawer, "Yeter artık, buraya kadar dememiz lazım" ifadelerini kullandı.

GAZZE SOYKIRIMI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN İFLASI

Filistin davasına olan bağlılığını dile getiren Bhaktawer, uluslararası toplumun Gazze'deki eylemsizliğine sert tepki gösterdi. 2024 yılında uluslararası mahkemenin İsrail aleyhine verdiği soykırım kararını hatırlatan Bhaktawer, aradan geçen 2 yıla (2026) rağmen hükmün uygulanmadığını ve katliamların sürdüğünü vurguladı.

Uluslararası kurumların işlevsizliğine dikkat çeken Bhaktawer, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların tek bir ülkenin güdümünden çıkması gerektiğini ifade etti. Küresel emperyalizmin planlarına karşı net bir uyarıda bulunan Bhaktawer, "Trump ve Netanyahu'nun planı işliyor. Onlara karşı çıkılmazsa, ne yaparlarsa yanlarına kalmaya devam ederse sıra sizin ülkenize, benim ülkeme gelecek" dedi.

NATO PROTESTOLARI VE HAKİKAT MÜCADELESİ

Sosyal medyadaki sahte haberlerin kitleleri pasifize ettiğini ve gerçeği yansıtmaya çalışan gazetecilerin sahada korumasız bırakıldığını belirten Bhaktawer, Türkiye'deki NATO karşıtı eylemlere de değindi. Türkiye'de zirveyi protesto edenlerin haksız yere tutuklanıp "terörist" olarak yaftalanmasını eleştiren Bhaktawer, bu tür zirvelerde boy gösterenlerin olası bir kriz anında ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağına dikkat çekerek eyleme geçme çağrısı yaptı.

''KAHROLSUN TRUMP, KAHROLSUN NETANYAHU''

Konuşmasının sonunda 6 hafta önce hayatını kaybeden kardeşini anan Bhaktawer, kardeşinin dünyadaki çocukların katledilmesine tanık olmanın acısıyla gözü arkada veda ettiğini belirtti. Salondakilere sadece bir deklarasyon yayınlayıp dağılmayacaklarının sözünü veren Bhaktawer, emperyalizme karşı somut ve küresel bir zincir oluşturacaklarını ilan ederek sözlerini tarihi sloganlarla noktaladı: "Kahrolsun Trump, kahrolsun Netanyahu! Özgür Filistin!"