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Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yine tehditler savurdu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarıyla panikleyen Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yine tehditler savurdu. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Fatih mürettebatını "tutuklama emri" için hukuki girişimleri başlattıklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nden destek istendi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yine tehditler savurdu

Türkiye tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede hava ısınıyor. 

Fatih Sondaj Gemisi mürettabatını tutuklamakla tehit eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi, bu girişim için hukuksal zemin arayışında. 

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, tutuklama emri çıkartmak için son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Rum Bakan, "İlk tutuklama emirlerinin çıkarılması için son aşamadayız. Ondan sonrası yargının meselesidir" dedi.

Rum yönetiminin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nden tuktuklama kararı çıkararak, uluslararası tutuklama emiri alınması için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Hristodulidis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'yi şikayet edeceğini söyledi.

Yunanistan'da Avrupa Birliği'nden harekete geçmesini istedi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras,  "Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı net bir mesaj yollamalı." ifadesini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu akdeniz #avrupa birliği #Dışişleri Bakanı
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