Güney Kıbrıs'ta TUSAŞ teröristleri anıldı! Skandal anmaya Rum yönetimi sessiz kaldı

PKK terör örgütü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne bağlı Limasol kentinde TUSAŞ saldırısını yapan teröristler için anma töreni düzenledi. Örgütün yayın organındaki skandal anmaya Rum yönetimi ise sessiz kaldı.

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Güney Kıbrıs'ta TUSAŞ teröristleri anıldı! Skandal anmaya Rum yönetimi sessiz kaldı
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PKK terör örgütü, TUSAŞ’a saldıran teröristler için Güney Kıbrıs’ta anma gecesi düzenledi, PKK propagandası yaptı.

Skandal görüntülerin adresi Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı Limasol kentiydi. Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF News görüntüleri "Limasol’de Ekim Ayı Şehitleri Anması" başlığıyla sundu.

Duvarların PKK filamaları, Öcalan posterleriyle dolu olduğu etkinlik yerinin adresi ise kenteki “Demokratik Toplum Merkezi” olarak tarif ediliyor.

PKK sitesinde “Kıbrıs’ın Limasol kentinde Ölümsüzler Taburu fedaileri şahsında Ekim Ayı Şehitleri’ni anma etkinliği gerçekleştirildi” ifadeleri kullanılırken terör örgütü lehine sloganlar da atıldı.

Terör örgütünün yaptığı etkinlikte intihar eylemcilerini andığı sözde “Ölümsüzler Taburu” TUSAŞ terör saldırısını yapan teröristlerin de içinde olduğu birimdi.

TUSAŞ’taki terör saldırısını yapan teröristlerin Güney Kıbrıs’ta anılmasına Rum yönetimi ise sessiz kaldı. Terör örgütü PKK/PYD geçtiğimiz senelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ofis açmıştı. Rum yönetimiyle PKK arasındaki yakın ilişkiye KKTC tarafı da tepki gösteriyor.

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