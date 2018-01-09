Rize'nin Güneysu ilçesindeki bazı taşınmazlar, kampüs bütünlüğünün korunması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından acele kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Güneysu'ya bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, kampüs bütünlüğünün korunması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre, 20 Kasım 2017'de Bakanlar Kurulu tarafından alındı.
Rize'nin Güneysu ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Rize'nin Güneysu ilçesindeki bazı taşınmazlar, kampüs bütünlüğünün korunması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından acele kamulaştırılacak.
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