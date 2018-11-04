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Güngören Belediyesi'nde skandal

İstanbul Güngören Belediyesi personelinin resmi araçları yaz tatillerinde ve hafta sonu özel işlerinde kullandığı; tüm yakıt, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin de belediye bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Belediye, personelin işin doğası gereği tatillerde de çalıştığını öne sürerek kendini savundu. Sayıştay da resmi araçların kullanımının Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunlaştığına dikkat çekerek Güngören Belediyesi’ne coğrafi sınırlarını hatırlattı.

Güngören Belediyesi'nde skandal

Sözcü'nün haberine göre, Güngören Belediyesi'nin 2017 yılına ilişkin Sayıştay denetiminde belediye personelinin resmi hizmet araçlarını şahsi işlerinde kullandığı tespit edildi. Sayıştay raporunda, belediye personelinin  belediye hizmet araçlarını herhangi bir görev emri olmadan; mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatillerde özel işlerinde kullandığı, hafta sonları şahsi kullanımlar için il dışına çıktığı, araçların günlük kira bedeli üzerinden kiralanmasına rağmen personelin belediye araçlarını yıllık izin kullanacakları yerlere götürdüğü ve izin süresince  araçların tamamen şahsi kullanımlarında olduğu kaydedildi. Yakıt giderleri ile otoyol ve köprü ücretlerinin de belediye bütçesinden karşılandığına dikkat çekildi. Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 16 Mayıs 2017 tarihinde KDV hariç 15 milyon 230 bin 276 TL tutarında “Hizmet Aracı ve Sürücü Kiralama İşi” ihalesine çıkıldığı, araçların kamu hizmetlerinde kullanılması maksadıyla ilgili müdürlüklere verildiği anlatıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile  devlet memurlarının resmi araç ve gereçleri  özel işlerde kullanılmasına yasak getirildiği hatırlatıldı. Başbakanlık tarafından tasarruf tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelgede de resmi araçların özel işlerde kullanılmaması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

“GPS kayıtları var”

Güngören Belediyesi,  araçların belediye personeli tarafından kullanılmasının işin icabı ve doğası gereği olduğunu savundu. Belediye “Özellikle belli birimlerde ve belli personel açısından belediye hizmetlerine ifasında bir mesai mefhumu bulunmamaktadır. Yeri geldiğinde mesai saatleri sonrasında, hafta sonları, resmi tatillerde çalışmak durumunda kalan personelin yine bu maksatla edinilmiş olan hizmet araçlarını kullanmaları işin doğası gereğidir” denildi.  Sayıştay belediyenin savunması karşısında dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Sayıştay denetçileri,  belediye hizmet araçlarının sadece işin doğası gereği özellik arz eden müdürlükler tarafından değil tüm müdürlükler tarafından kullanıldığını vurguladı. Hizmet araçlarının personelin yıllık izin kullandıkları sürelerde beraberinde götürüldüğüne dikkat çekilerek “Söz konusu kullanımların özellikle turizm ve tatil beldelerinde (Ege ve Akdeniz kıyıları) yoğunlaştığı tespit edilmiş dolayısıyla Güngören Belediyesinin mücavir alan sınırları düşünüldüğünde, idarenin hizmet araçlarının işin icabı ve doğası gereği kullanılmasının doğru olduğu savunması yersizdir. Bununla birlikte, herhangi bir belirsizliğe yer vermemek için araçlarının şahsi kullanımları gerek GPS kayıtları gerekse yakıt kullanım istasyonları gibi hususlar dikkate alınarak ispatlanmıştır” denildi.  Sayıştay ayrıca Devlet Memurları Kanunu'nda  kamu araçlarını şahsi işlerde kullananlar için disiplin cezaları, Taşıt Yasası'nda da  araçları şahsi işlerinde kullananlar ve kullanılmasına izin verenler hakkında  bir yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü hatırlattı.

Etiketler; #istanbul #güngören
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