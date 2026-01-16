Güngören'de 17 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Güngören’de bir baklavacının önünde “yan bakma” iddiasıyla çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de 17 yaşındaki genci öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
 İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı. Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde 14 Ocak’ta bir baklavacının önünde çıkan olayda, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, birbirini daha önce tanımayan Atlas Çağlayan ile 15 yaşındaki E.Ç. arasında “yan bakma” meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., yanında bulunan bıçakla Çağlayan’ı yaraladı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile birlikte yanında bulunan arkadaşlarını ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı ele geçirerek gözaltına aldı.

Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 15 yaşındaki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

E.Ç., işlemlerinin ardından Tekirdağ’daki Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

