Güngören'deki kafe cinayetinde ceza belli oldu! Ağlayan anneden sert tepki: "Bu indirimi asla kabul etmiyorum"

İstanbul Güngören’de bir kafede çıkan tartışmada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme nihai kararını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Güngören'deki kafe cinayetinde ceza belli oldu! Ağlayan anneden sert tepki: "Bu indirimi asla kabul etmiyorum"
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Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada tutuklu sanık E.Ç. (14); "çocuğa karşı kasten öldürme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından adliye koridorlarında gözyaşlarına boğulan anne Gülhan Ünlü, uygulanan ceza indirimine sert tepki gösterdi.

MAHKEMEDEN 18 YIL HAPİS VE TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hüküm açıklandı:

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk E.Ç.’yi Atlas Çağlayan’a yönelik "çocuğa karşı kasten öldürme" eyleminden suçlu buldu.
Maktulün ikiz kardeşi Doruk'un da aralarında yer aldığı çocuklara yönelik "zincirleme şekilde silahla tehdit" ile ruhsatsız bıçak bulundurmaktan "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından sanığa toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Sanık E.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

ACILI ANNE ADLİYE ÖNÜNDE GÖZYAŞLARIYLA İSYAN ETTİ

Duruşma sonrası açıklanan karara tepki gösteren Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, ceza indirimi uygulanmasını kabul etmediğini belirtti:

"Böyle bir karardan dolayı çok büyük bir acı ve üzüntü duyuyorum. Çocuğumu benden koparan birine verilen bu indirimi asla ve asla kabul etmiyorum."

İDDİANAME VE ADLİ TIP RAPORU: TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ DARBE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda yer alan çarpıcı tespitler dosyaya şöyle yansıdı:

Cezai Ehliyeti Tam Çıktı: ATK raporunda, 14 yaşındaki E.Ç.’nin işlediği suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu saptandı.
Öldürücü Nitelikteki Kesi: Otopsi raporunda, Çağlayan'ın göğüs ön ortasında 3,5 santimetre, sol göğsünde ise 1,5 santimetrelik kesici delici alet yarası bulunduğu; göğüsteki derin kesinin iç organ harabiyeti yaratarak tek başına öldürücü nitelikte olduğu belgelendi.
Kamera Kayıtları ve Telefon İncelemesi: Kafeden çıkışta yaşanan bakışma sonrası E.Ç.'nin cebinden çıkardığı bıçağı Atlas Çağlayan'a 2-3 kez sapladığı güvenlik kameralarınca belirlendi. Şüphelinin telefonunda ise silahlı pozlar ve çakı fotoğrafları ele geçirildi.

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