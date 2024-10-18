Günübirlik kiralamalara denetim! Esenyurt'ta 269 daire ve 2 ofis mühürlendi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiraya verilen evlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 269 daire ve 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yayınlanma:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiraya verilen evlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 269 daire ve 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Denetim sonucunda, izin belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayan 20 kişi, emniyete götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı. Günübirlik kiraya verildiği tespit edilen toplam 269 daire ve 2 ofis mühürlenerek kullanıma kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı