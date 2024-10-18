Günübirlik kiralamalara denetim! Esenyurt'ta 269 daire ve 2 ofis mühürlendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiraya verilen evlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 269 daire ve 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Günübirlik kiralamalara denetim! Esenyurt'ta 269 daire ve 2 ofis mühürlendi
Yayınlanma:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiraya verilen evlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 269 daire ve 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetim sonucunda, izin belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayan 20 kişi, emniyete götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı. Günübirlik kiraya verildiği tespit edilen toplam 269 daire ve 2 ofis mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu! Nakitle ödeme dönemi sona eriyor7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu! Nakitle ödeme dönemi sona eriyorGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kiralık ev esenyurt
Günün Manşetleri
DEM Parti'den çözüm süreci mesajı
Gençler ve çocuklar hedefteydi
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi
Muğla'da başlayan yangın sayısı 3'e yükseldi
HAMAS lideri Yahya Sinvar öldü mü, yaşıyor mu?
HÜDAPAR'dan yeni açılıma destek
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
45 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor
Çok Okunanlar
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi
18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu
Otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu! 7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu!