Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

John Maynard Keynes kim?

İktisadi düşüncenin zirve ismi ve hatta 20. yüzyılın en önemli ekonomisti.

Ama artık Keynes'in papucu dama atıldı.

Kim mi attı?

Recep Tayyip Erdoğan!

Nasıl mı yaptı?

Keynes'in bütün iktisat teorilerini alt-üst ederek.

Mesela işsizlik konusunda!

Artık Keynes'in önerdiği üretim -istihdam ve maliye politikalarına gerek yoktur.

Toplarsın ülkedeki iş ve dükkan sahiplerini.

Herkes birer işçi alsın buyruğunu verir işi bitirirsin ki, Tayyip Erdoğan öyle yaptı.

Mesela enflasyon konusunda!

Yine Keynes'in tavsiye ettiği sıkı para politikalarına şuna-buna gerek yoktur.

Önce hemen yüzde 10'luk indirim emrini verir;

Akabinde soğan depolarına baskınlar yaptırırsın.

Peşi sıra zabıtayı saldın mı piyasaya, enflasyon konusu tamamdır.

Mesela köprü ve havalimanı gibi yatırımlar konusunda!

Keynes gibi kaynak ve ihtiyaç sentezi yapmayıp, gelecek nesilleri ipotek altına alma pahasına çağırırsın havuzcu müteahhitleri, garantiler vererek ederinin çok çok üstünde fiyata bir köprü -havalimanı yaptırırsın konu hallolur.

Mesela dövizin yükselmesi mes'elesinde!

Keynes gibi yapısal bozukluğumuz olduğu için dövizin fiyatı arttı demeyeceksin.

Bize ekonomik savaş ilan ettiler deyip, Papaz'ları hedefe koyacaksın.

Tayyip Erdoğan bunları yapıyor ve halkı ödül olarak ona sürekli seçim kazandırıyor.

Günümüzde artık ekonomi bile olgu değil algıdır, yalan mı?

FETÖ GAZİSİNE, FETTAH İLE ATASAY İHANETİ Mİ?

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazilik kimliği ile madalyasını iade etti, niye mi?

Fettah Tamimce ve Atasay Kamer gibilerin yüzünden!

Peki kim bu Tamimce ile Atasay?

Tamince, büyük otel zincirleri olan yeni yetme bir işadamı ki, kimileri babadan züğürt olan bu genç adamın servetinin gerçekte FETÖ'ya ait olduğunu iddia ediyor.

Bu iddiayı dillendirenlerin en büyük argümanı, Fettah Tamince'nin 17-25 Aralık süreci sonrasında dahi FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesinin sahibi olmasıdır.

Sadece o değil.

Fettah Tamimce'nin bizzat kendisinin, Fetullah Gülen'i ziyaret için Pensilvanya'ya gittiğini ve Üniversite kurmak dahil Cemaatın pek çok faaliyete katıldığı açıklamasıdır.

Öyle iken Tamince hakkında FETÖ bağlamında yapılan bir şikayete yargı geçen hafta takipsizlik kararı verdi.

İlginç husus bu yargılama esnasında Fettah Bey'in Tayyip Erdoğan'ın avukatı olarak bilinen Ahmet Kürşat Köhle tarafından savunulmasıdır ki bu tesadüf mü başka şey mi, bilmiyoruz. Ancak hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Tamince'nin otellerinde çok kere misafir olmuş yani onun yakın dostuydu. Peki Zaman Gazetesine abone olanlar bile bugün hapisteyken, Tamince'nin serbest kalması ne anlama geliyor?

Atasay Kamer ise Tayyip Eroğan'ın çok yakını olarak bilinen kuyumcu Cihan Kamer'in oğludur.

Bu ailenin Bilal Erdoğan ile ortak şirket kurdukları belgelidir.

Atasay Kamer'in bugün tutuklu ve aranan pek çok FETÖ'cü ile Pensilvanya'ya defalarca gittiği ODA TV'nin tespitleri ile ispatlı.

Öyle iken Atasay Kamer dışarda fink atıyor yani tutuklu değil.

Söyleyin, FETÖ ihanetine canıyla kanıyla direnen Sabri Ünal, bu olanlardan sonra gazilik kimliğini iade etmekte haksız mıdır?