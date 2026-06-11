Güpegündüz kurşun yağmuru! Otokoç saldırısında karar çıktı

Güvenlik kulübesinde görevli personelin iş yerini kontrol etmek amacıyla içeriye yönelmesini fırsat bilen şüpheli, tabancasını çekerek yetkili servise 2 el ateş açtı. Saldırganın eylemini kendi cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği ve ardından yaya olarak bölgeden hızla uzaklaştığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.