Güpegündüz kurşun yağmuru! Otokoç saldırısında karar çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren Otokoç yetkili servisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden U.C.Y. ve M.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.E.A. hakkında ev hapsi kararı uygulanırken, adliyeye sevk edilen diğer 10 şüpheli savcılık makamında verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 15.30 sıralarında Altınova Sinan Mahallesi sınırları içindeki Serik Caddesi yan yolunda meydana geldi. İş yerinin tam karşısında bulunan üst geçidin altına gelen beyaz kıyafetli ve yüzünü şapkayla gizleyen şahıs, bir süre etrafı gözetledi.
Güvenlik kulübesinde görevli personelin iş yerini kontrol etmek amacıyla içeriye yönelmesini fırsat bilen şüpheli, tabancasını çekerek yetkili servise 2 el ateş açtı. Saldırganın eylemini kendi cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği ve ardından yaya olarak bölgeden hızla uzaklaştığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi.
Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarı üzerine, adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay Yeri İnceleme uzmanları iş yerinde ve yerdeki boş kovanlar üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların beyanlarını alan ve iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini netleştirdi.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin kamera kayıtları üzerinde yürüttüğü inceleme, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğunu kesinleştirdi. Kurşunlama olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. ve beraberindeki 2 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın seyri genişlerken, olayın hemen ertesi günü Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, emniyet birimlerinin Otokoç isimli işletmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve operasyonlar neticesinde gözaltı sayısının 13'e ulaştığını bildirdi.