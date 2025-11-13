Gurbetçi aileden iki çocuk zehirlenerek ölmüştü: İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

Hamburg’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin iki çocuğu gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yayımladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gurbetçi aileden iki çocuk zehirlenerek ölmüştü: İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı
Yayınlanma:

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir” dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Sır perdesi aralanıyor: Kastamonu'da 9 gün sonra bulunan anne ve oğulun ölümünde yeni detaylarSır perdesi aralanıyor: Kastamonu'da 9 gün sonra bulunan anne ve oğulun ölümünde yeni detaylarGündem
Yargı paketinde değişiklik: Suça sürüklenen çocuklar için araştırma komisyonu kurulacakYargı paketinde değişiklik: Suça sürüklenen çocuklar için araştırma komisyonu kurulacakGündem
Midye zehirlenme gurbetçi
Günün Manşetleri
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Altın piyasasında son durum Altın piyasasında son durum
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap